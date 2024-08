Les français et leur banque : une confiance réaffirmée selon une étude récente

Dans une économie frappée par l'inflation, la relation entre les Français et leur banque semble plus forte que jamais. Une étude récente de la Fédération Bancaire Française et de l'Ifop montre que, malgré les difficultés économiques, les Français conservent une opinion très favorable de leur établissement bancaire.

Une stabilité de la confiance malgré un contexte économique difficile

Le taux de bancarisation en France atteint des sommets, avec 99% de la population disposant d'un compte en banque. Les Français font ainsi preuve d'une fidélité remarquable envers leur établissement, puisque 64% d'entre eux sont clients d'une banque. Cette forte attache s'explique notamment par la perception qu’ils ont de leur banque, considérée comme un "pilier de leur vie quotidienne et locale". En effet, près de 9 Français sur 10 ont une bonne image de :

leur banque ;

leur agence ;

leur conseiller.

La confiance s'étend également à la gestion de l'épargne et des transactions bancaires quotidiennes, où 62% et 67% des sondés expriment un sentiment de "rassurance". Ainsi, beaucoup considèrent désormais qu'ils sont clients de la meilleure banque en France, celle qui répond le mieux à leurs attentes et besoins.

Malgré cette relation de confiance, les Français ne sont pas pour autant aveugles aux défauts de leur établissement. Ainsi, 29% d'entre eux jugent les coûts de fonctionnement "injustifiés". Néanmoins, la satisfaction générale vis-à-vis de la "valeur ajoutée" de leur banque reste élevée, atteignant 59%.

Une banque toujours plus innovante et connectée

Ces dernières années, le secteur bancaire français a été radicalement transformé par l'essor du numérique. À présent, 8 Français sur 10 reconnaissent l'utilisation des nouvelles technologies par les banques, et presque 8 sur 10 utilisent une application bancaire. Cette digitalisation s'accompagne d'une diversification des modes de contact privilégiés, avec une prédominance des échanges par e-mail et via les sites web. Cependant, l'accessibilité physique en agence reste importante pour de nombreux clients, révélant leur attente d'une banque hybride, à la fois physique et numérique.

Une vision positive, mais nuancée des changements bancaires

La perception des transformations du secteur bancaire par les Français est globalement positive, avec plus de 8 sur 10 qui jugent que cette évolution va dans la bonne direction. Néanmoins, la confiance dans certaines innovations, comme l'usage de robots pour fournir des informations, reste incertaine. Cela souligne l'importance de la pédagogie et de la transparence des établissements.

La banque est toujours perçue comme un pilier central de la vie quotidienne et locale des Français, consolidant ainsi son rôle stratégique pour l'économie nationale.