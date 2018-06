Les incroyables bagues en diamant des célébrités

Les bagues en diamant en font rêver plus d'une, surtout lorsqu'il s'agit du mariage de leurs idoles. Chritiano Ronaldo et Pete Davidson ont sorti le grand jeu en dévoilant la bague de fiançailles de leur dulcinée.

Christiano Ronaldo en mariage avant le Mondial ?

Georgina Rodriguez, la compagne de Christiano Ronaldo, a été surprise lors du match qui opposait l'équipe du Portugal à celle du Maroc, avec un magnifique diamant à l'annulaire gauche. On ne sait pas encore comment va se dérouler ce mondial pour le Portugal, mais ce qui est sur, c'est que certains ont déjà tout gagné !

Dans les tribunes du stade Loujniki à Moscou, la maman de la dernière fille du footballeur était venue supporter son homme. Elle avait ainsi pris soin de son apparence en se munissant d'un sublime sac Chanel et d'une mini-jupe en jean. De quoi attirer tous les regards...

Mais ce qui a plus particulièrement éveillé l'attention des médias et des fans est l'énorme bague qu'elle portait à l'annulaire gauche. Cette dernière, qui s'apparente fortement à une bague de fiançailles, est également composé d'un énorme diamant. Peut-être un futur mariage qui se prépare après la coupe du monde ? Si vous aussi vous rêvez d'une bague alliance en diamant, il ne vous reste plus qu'à trouver la perle rare qui partagera votre vie.

Ariana Grande et sa sublime bague de fiançailles

Ariana Grande semble filer le parfait amour avec l'acteur américain Pete Davidson. A tel point que ce dernier a récemment dévoilé à ses fans sur Instagram la magnifique bague de fiançailles qu'il a offert à sa dulcinée.

Leur amour a commencé quelques jours après sa rupture avec le rappeur Mac Miller. La chanteuse n'a alors pas perdu de temps car elle s'est réconfortée dans les bras de l'acteur après les attentats de Manchester qui l'avaient traumatisé. On pensait au début à une relation pansement, mais bien vite, les deux ont semblé former le parfait amour.

C'est seulement depuis quelques jours que nos doutes ont été confirmés avec l'annonce incroyable de l'acteur américain puis que, quelque temps après leur rencontre, c'est une bague en diamant 3 carats qui est venue conforter leur amour. On peut alors apercevoir une photo sur le compte Instagram du comédien où sa main est posée sous celle de sa dulcinée, et la magnifique bague qui s'en suit ! En légende : « Tu sais ce dont tu as rêvé ? Ça sera encore mieux que cela » écrit-il. Un mariage qui promet donc d’être grandiose !