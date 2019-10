Les meilleures chansons sur les jeux de hasard

Que cela soit pour la musique pop, le country, le rock, le soul ou même le métal, de nombreux artistes et de nombreux compositeurs ont été inspirées par les hauts et les bas des jeux de hasard, et des jeux d’argent. Si l’on tient compte de la popularité des jeux du hasard et du poker, il n’est pas surprenant qu’ils suscitent autant d’attention dans les séries télévisées, les films et les chansons ! Jetons un coup d'œil à quelques-uns de ses titres exceptionnels qui se sont démarqués au fil des années. Voici nos 3 favoris !

1. Poker Face, une chanson sur le poker qui n’arrête pas d’inspirer

Probablement l’une des meilleures chansons sur les jeux de hasard de ces dix dernières années, et une chanson qui fait le bonheur des utilisateurs de YouTube, Poker Face de Lady Gaga a capitalisé sur le boom mondial du poker et la jeune chanteuse a démarré sa carrière avec ce hit qui établit un parallèle entre l'amour et le jeu de cartes préféré de nombreux parieurs, le poker. Avec un tempo contagieux et des insinuations sexuelles, vous trouverez que cette chanson a un large champ sémantique sur le poker, on y parle de la chance, du visage impassible, de l’intuition, des cartes de piques. Si vous connaissez la chanson et la carrière de Lady Gaga, elle a 100% gagné 100% cette partie de poker.

2. Wagon Wheel de Darius Rucker, une chanson qui résonne dans le cœur

Cette chanson magnifique de 2013 a été reprise par l'ancien leader du groupe Hootie et de Blowfish, Darius Rucker. Cette chanson a dominé les Top chansons américains en 2013 avec sa version de la chanson populaire Old Crow Medicine Show. La chanson, qui a été co-écrite par Bob Dylan et Ketch Secor, raconte l’histoire d’un homme qui se retourne vers sa ville native dans le sud, après bien des mésaventures dans le monde des jeux de hasard. Dérouté, le chanteur communique sa tristesse en disant qu’il a perdu son argent en jouant au poker, et qu’il a donc dû quitter la ville, et qu’il veut renoncer à cette vie dans le monde des jeux du hasard. Wagon Wheel mérite certainement d'être écouté de par la profondeur du message que la chanson exprime.

3. Desperado des Eagles, tirer la bonne carte

Co-écrite par Don Henley et Glenn Frey, cette ballade des Eagles regorge de références au poker. Cette chanson est considérée comme l’une des meilleures chansons sur les jeux de hasard. Ce desperado en particulier n'est pas un bandit comme les autres qui se retrouve oblitéré par la loi. Au lieu de cela, sa prison est la solitude et la possibilité de mourir seul. Aux yeux des Eagles, tout dépend de la chance, des cartes qui seront distribuées au sort. Les paroles comparent l’amour aux cartes, en utilisant les cartes. « Desperado, pourquoi ne reviens-tu pas à toi ? » « N'as-tu pas tiré la reine de carreaux ? Mon Garçon, elle te battra si elle le peut. » mais « La reine des cœurs est toujours ton meilleur pari ». Ces quelques paroles résonnent dans l’esprit des personnes qui sont solitaires et célibataires. Reprise en 1975 par Linda Ronstadt, la chanson a encore gagné en notoriété lorsque le groupe s'est réuni dans les années 90.