Les meilleurs cocktails pour une soirée en amoureux

Avez-vous prévu de passer une soirée romantique à la maison avec votre chéri ? Alors il va falloir prévoir de bonnes choses à boire et à manger. Nous avons cherché les meilleurs cocktails pour une soirée romantique. Tous sont faciles à réaliser, donc pas besoin de suivre une formation de barman ou barmaid pour surprendre votre chéri(e) avec de bons cocktails !

Les meilleurs cocktails faciles à faire

Le Tequila Sunrise fait partie des classiques qu’il faut absolument goûter, surtout lors d’une soirée d’été. Avec seulement quatre ingrédients, cette boisson se prépare en un claquement de doigts. Un autre cocktail très estival est le Blue Point Vodka Curaçao. C’est le Curaçao Bleu qui donne sa belle couleur turquoise à la boisson.

En hiver, ce sont les cocktails au Bailey’s qui réchaufferont votre coeur. Parmi les plus faciles, on retrouve le Screaming Orgasm, au nom très tentant. Pour les fans d’esthétisme il y a le Cocktail B-52 qui se sert dans des verres à shot. De la liqueur de café, du Bailey’s et du cointreau et voilà trois couches de couleur bien disctinctes dans votre verre. Ce petit cocktail très fort peut même être servi flambé pour impressionner votre chéri(e) !

Les cocktails sans alcool

La majorité des cocktails les plus connus ont également un équivalent « virgin », c’est-à-dire vierge, sans alcool. Si vous ne buvez pas de boissons alcoolisées, ou si vous avez envie de goûter plein de recettes différentes sans devenir ivre, ces cocktails sont parfaits.

On vous conseille notamment le cocktail Bora Bora sans alcool pour les longues soirées chaudes de l’été. Avec le jus d’ananas, le jus de fruit de la passion, le citron et la grenadine, on a l’impression de se retrouver sur une plage paradisiaque avec vue sur une mer turquoise.

Les amuse-bouches pour une soirée cocktails

Une soirée cocktails avec votre chéri(e) n’est pas complète sans des amuse-bouches. Contrairement à ce que l’on pense, il est très facile de les faire soi-même, surtout ceux à base de pâte feuilletée. Étant donné que la pâte feuilletée est assez longue à préparer, on préfère l’acheter toute prête, de préférence sous forme de tranches carrées congelées. Il suffit alors d’ajouter quelques ingrédients et d’enfourner le tout.

Nos amuse-bouches à la pâte feuilletée préférés :

Saumon fumé et fromage à l’ail et aux fines herbes

Fromage de chèvre

Épinards

Poulet au curry avec une touche de crème fraîche

Jambon cru ou jambon de pays

Pour les amuse-bouches sucrés on opte pour des mini crumbles aux pommes ou aux poires, des mini tartelettes ou des verrines à la fruit de la passion.

Pour compléter votre soirée cocktails en amoureux