Les meilleurs rappeurs pour découvrir cette musique loin des clichés

Le rap est un genre musical encore relativement jeune et on peut dire qu’il souffre de plusieurs clichés qui n’hésitent pas à en faire un sous-genre. Pourtant, si, comme dans toutes les musiques, certains de ses représentants peuvent paraître consternants, il serait dommage de passer à côté de nombreux grands artistes. Certains d’entre eux participant activement à l’enrichissement et à la propagation de la langue française.

MC Solaar

Forcément, quand un Français parle de rap, il est obligé de commencer par le cas de MC Solaar. Ce qu’il y a d’assez exceptionnel dans la carrière de cet artiste hors du commun, c’est que son œuvre fait à peu près consensus dans toutes les couches de la population française. À peu près tout le monde s’accorde à dire qu’il est un grand auteur-compositeur et interprète.

Ce qui marque d’abord dans l’œuvre de ce rappeur, c’est évidemment la très grande qualité de ses textes. Ils sont tous très bien écrits et MC Solaar maîtrise à merveille la langue française et les règles de la poésie. Mieux encore, il les connaît si bien qu’il n’hésite pas à jouer avec, à les tordre et à les retourner. Résultat, que l’on aime ou non, il faut admettre qu’il a fait avancer la poésie française et qu’il a largement participé à offrir ses lettres de noblesse au rap.

Mc Solaar a connu le succès à partir de la fin des années 90 et pendant les années 2000. Il a ensuite pris une pause longue de 10 ans. C’est seulement en 2017 qu’il a ressorti un album certifié disque de platine à peine un mois après sa sortie. Le rappeur n’a donc eu aucun mal à renouer avec son public.

Drake

Parce que le rap nous vient avant tout de la culture hip-hop des États-Unis, il fallait bien mettre un artiste américain dans les rappeurs à écouter pour découvrir cet univers. Cependant, Drake ne vient pas des États-Unis puisqu’il est canadien, même si cela ne s’entend pas vraiment dans sa musique et qu’il n’en a jamais fait un thème récurrent dans ses chansons.

Drake est un bon représentant de la scène rap et hip-hop actuelle des États-Unis et écouter ses albums est un bon moyen de comprendre les influences de nombreux autres rappeurs à travers le monde, notamment en France (même s’ils ne figurent pas dans cet article). Avec des productions musicales très travaillées et un sens du spectacle poussé, Drake a largement influencé la scène rap.

Effectivement, le rappeur canadien est amateur de conflit avec d’autres rappeurs, comme Chris Brown, et les deux adversaires n’hésitent pas à relayer leurs frasques sur les réseaux sociaux. Des comportements qui agacent souvent, mais qu’on pardonne aisément quand on voit un concert de Drake. Ses concerts sont toujours des spectacles complets avec une scénographie complexe à l’instar de ses clips.

Roméo Elvis

On retourne rapidement vers le rap de la langue de Molière, parce que ce genre intéresse notamment pour son rapport à la poésie et aux innovations poétiques. Roméo Elvis n’est pas non plus un rappeur français, mais bel et bien un rappeur francophone puisqu’il est né et a grandi en Belgique. Ce qu’il y a de plus étonnant avec ce tout jeune rappeur, c’est qu’il est souvent cité parmi les meilleurs alors qu’il n’a toujours pas sorti d’album.

Effectivement, à peine âgé de 25 ans, Roméo Elvis n’a pas sorti plus de 3 EP et seulement multiplié les collaborations sur les albums d’autres rappeurs depuis ces cinq dernières années. Pourtant, avec quelques morceaux seulement, il a durablement marqué la scène musicale francophone, notamment grâce à des textes fluides et travaillés.

Cependant, ce qui rend véritablement Roméo Elvis reconnaissable entre tous, c’est évidemment son timbre de voix. Il lui suffit de quelques mots seulement pour être immédiatement reconnu grâce à sa voix profonde et caractéristique. On attend donc avec impatience la sortie de son premier album, qui, espérons-le, ne devrait pas tarder.

Oxmo Puccino

Voilà un rappeur avec lequel il est très facile de découvrir le monde du rap, même quand on pense ne rien y trouver de plaisant. Avec des textes très travaillés depuis toujours, Oxmo Puccino a traversé toutes les périodes et toutes les modes que le monde du rap a connues. Âgé aujourd’hui de 44 ans, ce rappeur très apprécié par différents publics continue de remplir les salles à chaque nouvel album.

Outre des textes qui lui ont valu le surnom de « Jacques Brel du hip-hop », la production musicale de ses albums est très souvent applaudie. Moderne sans jamais oublier ses racines, Oxmo Puccino a su pousser le rap dans de nouvelles directions, notamment pour le reconnecter avec ses racines liées au hip-hop. Ainsi, il propose souvent un savant mélange des deux qui rend sa musique très accessible.

Oxmo Puccino et les rappeurs précédemment cités ne font pas forcément partie des rappeurs les plus connus ou les plus plébiscités par les jeunes qui peuvent leur préférer la nouvelle vague récente. En revanche, ils ont participé à fonder ce qu’est le rap aujourd’hui, comme art et non pas comme simple instrument à buzz sur les réseaux sociaux.