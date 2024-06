Les nouvelles règles pour les touristes à Dubrovnik : quels changements pour les voyageurs ?

Dubrovnik, la perle de l'Adriatique, attire chaque année des millions de touristes venus du monde entier. Pour préserver le charme et l'intégrité de la ville, des mesures strictes ont été d'être mises en place par la municipalité. Ces nouvelles règles impactent non seulement les voyageurs mais aussi la vie quotidienne des habitants.

L'interdiction des valises à roulettes dès cet été

Et oui, les touristes ne pourront plus utiliser de valises à roulettes dans le centre historique de Dubrovnik. Cette mesure vise à limiter le bruit et les désagréments causés par ces valises sur les pavés anciens et délicats de la ville. Au lieu de cela, les visiteurs seront invités à porter leurs bagages à main ou à les déposer dans des consignes mises à disposition par la ville.

Cette nouvelle réglementation a suscité de nombreuses questions parmi les futurs voyageurs quant au choix des bagages. Avec ces changements, les touristes doivent se préparer différemment avant de visiter Dubrovnik. Ils devront privilégier les sacs à dos, les sacs de voyage souples et autres options plus faciles à transporter à la main. Ils devront surement réduire le nombre d'affaires et ne garder que l'essentiel comme vêtements, maillots de bain pour homme, chaussures, trousse de toilette…

À partir de novembre, des consignes obligatoires seront installées partout dans la ville. Les touristes devront y laisser leurs valises à roulettes pour se déplacer uniquement avec des sacs à main ou légers. Moyennant un petit forfait, les services de livraison achemineront les bagages jusqu'à leurs adresses de résidence. Le maire de Dubrovnik évoque même la création future d'un centre logistique à l'aéroport, où tous les bagages seront directement convoyés vers les hébergements.

Programme « Respect The City » : des règles de bonne conduite

Dubrovnik a lancé le programme "Respect The City" pour améliorer la qualité de vie des habitants et offrir une expérience authentique aux touristes. Ce programme impose plusieurs interdictions visant à réguler le comportement des visiteurs et à protéger le patrimoine urbain. La ville met un point d'honneur à faire respecter les habitudes et le bien-être de ses résidents. Ainsi, des actions comme promener des animaux sans laisse, abandonner des déchets dans les rues, rouler à moto ou en scooter dans le centre-ville, escalader les monuments ou se balader torse nu sont désormais comprises dans le règlement. Des sanctions seront appliquées pour toute infraction à ces règles.

Pour s'assurer que tous les visiteurs soient informés de ces nouvelles directives, Dubrovnik a préparé une vidéo explicative diffusée à bord des avions de Croatia Airlines ainsi que sur les navires de croisière faisant escale dans la ville. De cette manière, la municipalité espère toucher un large public et réduire les incidents liés à la méconnaissance des règles locales.

Quels sont les avantages attendus de ces mesures ?

Ces nouvelles mesures devraient apporter de nombreux bénéfices à la fois pour les habitants et les touristes. En réduisant le bruit et les nuisances causées par les valises à roulettes, ainsi qu’en favorisant des comportements civiques et respectueux, Dubrovnik aspire à devenir une destination encore plus agréable et vivable. La préservation du patrimoine architectural est l'un des principaux objectifs de ces réglementations. Les rues pavées et les monuments historiques souffrent de l'usure provoquée par le passage incessant des valises à roulettes. En supprimant cette source de dégradation, la ville compte prolonger la durée de vie de son riche patrimoine.

Pour les résidents, ces mesures représentent une amélioration significative de leur quotidien. Moins de bruit, moins de circulation chaotique et un environnement plus propre sont autant d'avantages qui pourraient renforcer le sentiment d'appartenance et la fierté locale.

