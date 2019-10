Les outils du Web qui bouleversent l’univers du trading

Aujourd’hui, il n’est plus indispensable d’être un professionnel de la finance pour gagner de l’argent grâce au trading. En cause : le développement d’outils en ligne qui ont permis aux particuliers d’accéder à ce domaine jusqu’alors réservé aux traders de Wall Street ou de la City. Voici un aperçu des grandes familles d’outils du Net qui révolutionnent le milieu du trading.

Les plateformes Web et applications mobiles

L’arrivée de plateformes de trading en ligne sur le marché des actions a permis de démocratiser la pratique du trading. Une plateforme ou une application de trading permet le développement de nouveaux styles de trading, comme le day trading ou le swing trading. Il existe des interfaces très efficaces qui mettent à votre disposition des graphiques d’analyse et des revues de marché, et rendent possible un suivi de vos positions en temps réel. Vous pouvez également lancer des automates se chargeant de passer des ordres à votre place.

Les courtiers en ligne

Le courtier est également appelé « broker » dans le monde du trading. Grâce au Web, vous n’avez plus besoin de faire appel au courtier classique de votre banque. Trader grâce à un broker est la solution idéale lorsque vous débutez. Le service est simple, rapide et accessible à un prix raisonnable. Le courtier en ligne agit comme un intermédiaire entre les marchés boursiers et vous, en exécutant vos ordres de façon automatique sur les marchés boursiers.

Les sites d’informations

Grâce à Internet, tout le monde peut avoir accès à des ressources pédagogiques de qualité, aux cotations boursières et aux informations brûlantes du marché. Même si vous êtes accompagné par un courtier, nous vous conseillons de consulter ces sites afin de dénicher des données de qualité. Celles éditées par les courtiers en ligne s’avèrent en effet le plus souvent basiques et insuffisantes.

Si vous souhaitez exceller en bourse, nous vous recommandons de glaner un certain nombre d’informations, comme des graphiques détaillés sur une action ou un secteur ou des éléments liés aux titres qui vous intéressent. Vous pouvez également accéder à des screeners vous permettant de filtrer des titres, en affichant les hausses et baisses constatées sur une période de temps donnée. Suivez aussi toutes les annonces de résultats de la part des entreprises à actions et prenez connaissance des dividendes versées par une structure dont vous détenez un ou plusieurs titres. Enfin, pour aller plus loin, utilisez des outils de backtest vous permettant de simuler des stratégies de trading.

Étant donnée la place prépondérante qu’occupe le numérique dans notre société, ces outils devraient totalement remplacer les anciens logiciels et courtiers classiques au cours des prochaines années.