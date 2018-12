Les petites entreprises doivent-elles profiter des services en ligne ?

Tirez-vous le maximum des ressources Internet ? Les petites entreprises peuvent utiliser les opportunités qui s'offrent à elles. Les entrepreneurs en herbe devraient se montrer prudemment optimistes. Le Web ouvre de nouvelles perspectives pour aider les petites entreprises à accéder aux connaissances, aux outils et même au personnel.

Lister ses besoins et ses priorités

Le nombre de services en ligne permet aux entreprises de réduire leurs frais généraux et de maximiser leur potentiel de croissance. La plupart des petites tâches peuvent être prises en charge avec des logiciels gratuits open source. Les services premium, pour la majorité basés sur le cloud, sont souvent moins chers que leurs homologues hors ligne.

La difficulté, avec un nombre aussi important d’outils en ligne, est de savoir par où commencer. Quels outils vont réellement aider la productivité de votre entreprise plutôt que d'introduire des complications inutiles ?

La comptabilité en ligne

Vous pouvez louer un logiciel de comptabilité auprès d’une entreprise en ligne. Ceci est surtout valable pour les petites et moyennes entreprises. Les plus grosses entreprises ont un service interne et ont recours à des logiciels de gestion intégrée. Avec bexio par exemple, vous effectuez votre bilan comptable et votre compte de résultats vous-même. Le logiciel vous fournit des modèles de factures. Ces modèles sont particulièrement utiles pour effectuer la comptabilité des créanciers et des débiteurs. Vous pouvez ainsi, moyennant une petite contribution mensuelle ou annuelle, gérer votre comptabilité comme vous en avez l’habitude.

Recruter une équipe

Les plates-formes d’emploi en ligne, telles que Upwork, permettent aux entreprises d’engager des intérimaires ou freelances pour des tâches diverses. L'embauche de pigistes travaillant à distance est un moyen facile de réduire les frais généraux et d'augmenter de manière flexible votre effectif en période de forte demande.



Votre secrétaire virtuelle

Les suites bureautiques Web gratuites telles que Google Documents ou Google Sheets permettent aux entreprises de se passer complètement du support papier. Des employés situés aux quatre coins du monde sont désormais en mesure de partager et de contribuer à une feuille de calcul, par exemple.

Combiné avec des fournisseurs de stockage en ligne comme Dropbox ou Google Drive, le partage de documents avec des collègues ou des clients est un jeu d’enfant. Ces services permettent aux entreprises de synchroniser les données et de télécharger et de récupérer des fichiers via internet. Dès qu'un fichier est chargé, la dernière version est disponible sur tous les appareils. Cela permet aux entreprises de faire les premiers pas vers une configuration globale.



La communication



Les réseaux de voix sur Internet, qui permettent la communication vocale via des réseaux de protocole Internet, constituent un excellent moyen de réduire les factures téléphoniques. Skype et bien d’autres offrent des options pour passer des appels gratuits partout dans le monde. Certains services offrent également une vidéoconférence gratuite pour ajouter un élément visuel à une téléconférence, en reliant les équipes entre elles, quel que soit leur emplacement.



Le marketing digital



Les médias sociaux sont un outil précieux pour diffuser des messages marketing auprès du plus grand nombre. Facebook, LinkedIn et Instagram sont des outils très performants pour de nombreuses petites (ou même grandes) entreprises. Les médias sociaux demandent cependant d’interagir avec le public et faire preuve de connaissances dans l'industrie.