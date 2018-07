Les pianistes se mettent au numérique

Même les instruments de musique n’échappent pas à l’ère du numérique. Pianistes amateurs ou professionnels, vous avez sans doute déjà été tenté de vous débarrasser de votre piano acoustique bien trop lourd et volumineux. Seriez-vous tenté par l’achat d’un clavier numérique ? Découvrons ensemble les avantages d’un tel investissement.

Quelle différence entre piano numérique et piano acoustique ?

Si vous souhaitez travailler vos gammes et améliorer votre technique, il est fortement conseillé de disposer de son propre matériel. Quand vient le moment crucial de passer à l’acte, beaucoup de questions restent en suspens. Aujourd’hui, à cela s’ajoute une nouvelle mesure : « Dois-je acheter un piano numérique Yamaha » ?

Fabriqué dans le but de remplacer le piano acoustique, il offre de nombreux avantages. Sa technologie permet de reproduire des sons quasiment identique, d’occuper très peu de place, d’être facilement transportable, plus robuste et de s’accorder parfaitement.

Et cela ne s’arrête pas là ! Vous aurez la possibilité de ne plus déranger vos voisins grâce au port d’un casque audio. Ne nécessitant pas d’entretien, vous n’aurez plus besoin de faire venir un professionnel. Vous réduirez ainsi considérablement vos dépenses. D’ailleurs, en parlant d’argent, sachez qu’il est beaucoup moins cher qu’un piano acoustique. Comptez moins de 2000 € pour un instrument de belle qualité.

Apprendre à jouer du piano numérique

Il existe différentes méthodes pour jouer du piano numérique. Bien évidemment, les méthodes restent identiques à celles d’un piano traditionnel.

Dans un premier temps, vous devez apprendre à lire la musique grâce au solfège. Ennuyant à mourir, il s’agit pourtant d’un outil indispensable pour jouer d’un instrument. Vous pourrez trouver de nombreux tutoriels, vidéos ou sites internet sur le sujet. Ils vous apprendront à reproduire des sons en écoutant un morceau de musique.

Si vous préférez les supports papier, la partition musicale n’a plus sa réputation à faire et il est très facile d’en trouver. Il vous suffit de vous rendre dans un magasin spécialisé en musique ou dans une librairie. Vous disposerez d’un large choix de genres musicaux et pourrez demander conseil à des spécialistes.

Internet est pour vous un outil d’apprentissage extraordinaire. Apprendre les rudiments du piano est tout à fait possible via ce support. En toute autonomie et sans investissement supplémentaire, il est maintenant possible de jouer du piano quand on veut et d’où l’on veut.

Si toutefois vous souhaitez quand même prendre quelques heures de leçons, vous pouvez toujours faire appel à des cours particuliers. De nombreux professeurs utilisent des pianos numériques.