Les plaques professionnelles : un outil de communication indispensable pour les kinés et les médecins

Vous êtes kiné ou médecin ? Comme pour de nombreuses autres professions libérales, qui n'ont pas le droit de faire de la publicité pour leur entreprise, la plaque professionnelle est, pour vous, un élément de signalétique indispensable pour assurer votre visibilité auprès de votre clientèle. Elle se fixe sur la façade extérieure de votre société ou dans le hall d’immeuble de votre bureau. Mais comment la choisir ? Voici quelques éléments de réponse.

Si vous êtes médecin, votre plaque médicale professionnelle doit donner confiance aux patients et témoigner du sérieux de votre profession. Le laiton est le métal le plus usité dans ce cas de figure, car il s'agit d'un métal prestigieux et élégant. On peut même dire que le laiton est la matière haut de gamme de la plaque pro. Le laiton a aussi l'avantage d'être très résistante. Vous pouvez aussi opter pour le Plexi, qui est aujourd'hui très à la mode. Il est en effet possible de personnaliser le Plexiglas, transparent, avec l’impression de logo quadri et de nombreuses couleurs. Sachez que l’ordre des médecins impose que la plaque médicale ne dépasse pas les dimensions de 30 x 25 cm et permet les mentions suivantes : Lieu, Nom, Prénom, Téléphone, Jours et heures de consultations, Situation vis-à-vis des organismes d’assurance malades, diplômes, titres et qualifications reconnus.

Si vous êtes kinésithérapeute, l’esthétique de votre plaque reste très proche de celle des médecins : les matières les plus usitées pour sa confection sont le laiton, le plexi et l’aluminium. En fait, tout dépend de l’endroit où vous choisirez de fixer la plaque ; vous devrez être attentif à ce qu'elle soit en harmonie avec le lieu et l’environnement dans lequel vous exercez votre profession. Selon le Code de la santé, les dimensions de votre plaque ne doivent pas excéder 30 x 40 cm. Les éléments à graver sont toujours les mêmes pour les plaques professionnelles. Vous devez simplement veiller à ce que votre plaque kiné reste informative et ne soit pas une signalétique publicitaire.

Comment commander sa plaque professionnelle ? Aujourd'hui, avec Internet, rien de plus simple. De nombreux sites internet proposent le choix de la matière et la dimension, ainsi que la gravure plaque à moindre prix, en comparaison de ce que proposent les petites entreprises locales du secteur. De nombreux sites sur la plaque professionnelle vous proposent toutes les informations nécessaires pour faire le bon choix. Notez enfin qu'il est plus facile de commander en ligne, dans la mesure où vous pouvez créer votre signalétique avec des outils performants qui vous permettent d’avoir directement un aperçu de votre plaque.