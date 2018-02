Les problèmes d’autonomie des personnes âgées : quelles solutions ?

Pour les personnes âgées d'Ile-de-France, conserver son autonomie est un enjeu crucial. Des services d'aide à domicile paris peuvent les aider en ce sens. Se lever, faire sa toilette, s’habiller, prendre ses médicaments… les aides à domicile sont là pour assister les personnes âgées au quotidien dans ces activités essentielles, avec professionnalisme et respect de l’intimité.

L'aide au lever

En se réveillanrt, une personne âgée peut avoir du mal à retrouver ses repères dans la pièce, surtout lorsque la chambre est plongée dans le noir. Après une nuit de sommeil, les muscles sont souvent engourdis et la personne âgée n'aura pas forcément la force suffisante pour se redresser seule de son lit. En outre, le passage de la position allongée à la position assise puis debout doit se faire en douceur pour ne pas provoquer de vertige. Il est donc préférable que la personne âgée puisse faire quelques pas en tenant le bras d'une autre personne ou en s'appuyant sur elle. Les aides à domicile savent accompagner les personnes âgées pour qu'elles puissent se lever facilement et en toute sécurité.

L'aide à la toilette

Après un lever en douceur, d'autres étapes sont importantes pour continuer à stimuler la personne âgée. La toilette est une de ces étapes, qui nécessite souvent un encadrement particulier pour éviter toute chute. La salle de bain est une des premières pièces qui doivent être repensées et réaménagées à partir d'un certain âge, lorsque la personne perd en mobilité et équilibre. Souvent, des barres de maintien sont installées pour créer de nouveaux appuis, la baignoire est remplacée par une douche de plain-pied et la douche est agrémentée d'un siège pour pouvoir se laver assis. Mais tous les risques ne peuvent pas être éliminés. Par exemple, un sol mouillé et glissant peut être dangereux en sortant de la douche. Pour une sécurité optimale, il est possible de prévoir la présence d'une aide à domicile au moment de la toilette.

L'aide à l'habillage

L'habillage requiert une certaine agilité. Or, les personnes âgées ont tendance à être moins souples et plus limitées dans leurs mouvements. Sans aide, certaines personnes peuvent avoir peur de tomber ou de se faire mal pendant qu'elles essaient de mettre un vêtement. Pour d'autres, l'aide est indispensable si elles ne veulent pas être obligées de s'habiller tous les jours avec des vêtements amples et sans forme. L'habillage avec une aide à domicile permet d'éviter toute inquiétude et laisse la liberté à la personne âgée de choisir les vêtements dans lesquels elle se sent bien.

La prise des médicaments

Pour leur santé, de nombreuses personnes âgées suivent un traitement médical. Celui-ci nécessite la prise de médicaments de façon régulière, avec une fréquence déterminée par le professionnel de santé qui l'a prescrit : c'est la posologie. Quelle que soit la fréquence ou le nombre de médicaments, l'observance du traitement est primordiale car elle est indispensable à son efficacité. Pour éviter tout oubli de médicaments, les personnes âgées peuvent être suivies par une aide à domicile qui leur rappelle les médicaments à prendre et qui s'assure de la prise effective des comprimés.

L'aide au coucher

Avant de se coucher, la personne âgée doit effectuer certaines actions : se brosser les dents, se laver le visage, voire faire sa toilette. Puis, le changement vestimentaire permet de s'habiller confortablement pour être bien dans son lit. Ainsi, la préparation pour la nuit constitue un rituel qui annonce l'approche du coucher et place la personne âgée dans de bonnes conditions pour arriver à s'endormir facilement. Pour réaliser ces étapes, certaines personnes âgées ont besoin d'être assistées. La présence d'une aide à domicile a aussi un effet rassurant, d'autant plus lorsque la garde se poursuit toute la nuit. Alors, en étant apaisée, la personne âgée pourra mieux dormir.

Pour que cette relation de confiance puisse s'établir, Ouihelp vous propose de choisir vous-même votre aide à domicile parmi les profils les plus adaptés à vos besoins et de conserver toujours le même intervenant. La personne âgée et son aide pourront ainsi apprendre à se connaître et créer des liens étroits.