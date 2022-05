Les stars de la Coupe du monde Qatar 2022 : les meilleurs joueurs

Le monde s'arrête à chaque Coupe du monde de la FIFA pour voir les meilleures équipes se disputer le plus grand trophée du football lors de ce tournoi qui réunit les plus grands joueurs du monde. Au Qatar 2022, les regards seront peut-être tournés vers Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui joueront leurs dernières chances de soulever la Coupe, ou pour voir si Kylian Mbappé parvient à conserver, avec la France, le titre remporté en 2018 en Russie. S'ils seront au centre de l'attention, d'autres grands noms menacent de leur voler la vedette au Moyen-Orient. Ainsi, si vous souhaitez gagner des prix en pronostiquant des résultats de football (ou de tout autre sport), nous vous recommandons la League Tipster de JohnnyBet. League des Tipster est une ligue de pronostics gratuite qui vous oppose à d'autres pronostiqueurs pour prédire les résultats d'événements, de la même manière que vous parieriez en utilisant les cotes d'un bookmaker. Dans chaque ligue, celui qui a le plus grand nombre de prédictions correctes gagne. Mais en attendant, voici un aperçu des plus grands noms sur la route de la Coupe du monde.

Lionel Messi (Argentine)

Le capitaine de l'Argentine cherchera à soulever la Coupe du Monde. L’attaquant argentin a eu à participer au total à quatre Coupes du monde : 2006, 2010, 2014 et 2018. Qatar 2022 représentera la grande possibilité pour Messi de remporter le trophée auquel il aspire le plus et qu'il n'a pas encore pu gagner. Contrairement aux autres éditions, il dispose cette fois d'une équipe qui le soutient et nourrit ses illusions.

Cristiano Ronaldo (Portugal)

Le Portugais affronte son dernier ? Grand défi pour l’attaquant portugais avec son pays. Il a eu à participer aussi à quatre Coupes du monde au total : 2006, 2010, 2014 et 2018. Après avoir battu la surprenante Macédoine du Nord, 2-0, en finale des barrages de l'UEFA, le Portugal promet d'être l'un des principaux animateurs du Qatar 2022. Dans l'histoire des Lusitaniens, un avant et un après CR7 pourraient être établis, car avant la présence de Ronaldo, le Portugal s'était qualifié pour trois Coupes du monde dans toute son histoire, alors qu'avec le joueur originaire de Funchal sur le terrain, ils ont une présence parfaite : ce sera leur cinquième Coupe du monde sur cinq.

Kylian Mbappé (France)

L’attaquant français a eu à participer une seule fois à la Coupe du monde et c’est la saison passée. Il faut noter que Mbappé a remporté la Coupe en Russie, donc tentera de réitérer l'histoire au Qatar. Pièce maîtresse d'une équipe de France étoilée, Mbappé aura une grande chance en 2022 de conserver, avec beaucoup de ses coéquipiers, le titre qu'il a soulevé en 2018 avec une victoire 4-2 sur la Croatie en finale à Moscou. Lors de ce tournoi, il s'est définitivement imposé comme une star mondiale. Il devra maintenant assumer la responsabilité de la maintenir.

Neymar (Brésil)

Ney Jr. et tout son talent seront au Qatar. La Coupe du monde au Qatar marquera-t-elle la fin de la carrière professionnelle de la star brésilienne ? De nombreuses spéculations, entrecoupées de quelques déclarations du joueur lui-même, semblent le suggérer. Entouré d'une équipe de haut niveau, il aura une grande chance de donner une victoire aux Brésiliens, plus grands vainqueurs de l'histoire, mais privés de titre depuis 20 ans.

Kevin De Bruyne (Belgique)

De Bruyne est l'un des footballeurs les plus complets. S'il y a une chose pour laquelle le milieu de terrain de Manchester City est connu, c'est son jeu vif, rapide et intelligent. Avec 88 sélections, 23 buts et 45 passes décisives à son actif, De Bruyne arrivera comme le porte-drapeau d'une génération belge qui, sans être l'un des principaux prétendants, s'est développée au Brésil 2014, a mûri en Russie 2018 et cherchera à mettre la touche finale au cycle au Moyen-Orient.

Joshua Kimmich (Allemagne)

Kimmich est l'un des meneurs de jeu de Die Mannschaft. Il faudra faire attention à l'un des moteurs du milieu de terrain d'une Allemagne, toujours candidate, qui au Qatar ne sera pas seulement pom-pom girls, mais aussi, blessée dans son orgueil, cherchera à se venger de ce qui s'est passé en Russie 2018 quand elle a été éliminée au premier tour.

Dušan Vlahović (Serbie)

Le Serbe fera ses débuts en Coupe du Monde. L'attaquant de la Juventus fera ses débuts en Coupe du monde et promet d'être une menace pour les adversaires. Fort, rapide et capable de marquer des buts, entourés d'une belle brochette de joueurs serbes, le natif de Belgrade cherchera à montrer pourquoi il est l'un des joueurs les plus cotés au monde.

Sadio Mané (Sénégal)

"Je suis né dans un petit village du Sénégal appelé Bambali. J'étais considéré comme le meilleur joueur du village, mais personne dans ma famille ne voulait que je sois footballeur. Et j'étais totalement convaincu qu'en partant, je pourrais en être un. La seule chose qui m'inquiétait était de savoir comment", a déclaré Mané au documentaire Made in Senegal de 2020, qui raconte son histoire. L'histoire d'un garçon qui, au Qatar, ouvrira un nouveau chapitre dans les Coupes du monde et qui arrivera après avoir remporté en février, avec une brillante génération de joueurs, la première Coupe d'Afrique pour son pays.

Robert Lewandowski (Pologne)

Lewa participera à sa deuxième Coupe du monde. Il ne reste plus grand-chose à découvrir et à écrire sur l'un des meilleurs attaquants du monde, qui a marqué des buts dans presque tous les tournois auxquels il a participé pour la Pologne, mais pourquoi ce n'est presque pas tout ? Car la seule compétition dans laquelle il a défendu les couleurs de son pays et n'a pas marqué est une Coupe du monde. La seule expérience de Lewandowski a été Russie 2018, au cours de laquelle l'équipe n'a pas passé le premier tour et où il n'a pas marqué, donc le Qatar sera le défi idéal pour régler cette dette en suspens.

Harry Kane (Angleterre)

Kane et la grande chance de l'Angleterre. Avec 49 buts marqués, Harry Kane n'est plus qu'à cinq buts de devenir le meilleur buteur de l'histoire des Three Lions et de dépasser le record de Wayne Rooney (53 buts). Le Qatar sera non seulement l'occasion de continuer à ajouter à sa satisfaction personnelle et à ses records, mais aussi une grande chance d'améliorer les performances d'une équipe qui a frôlé la gloire lors des deux derniers grands tournois et a dû se contenter de la quatrième place à la Coupe du monde 2018 et de la deuxième place à l'Euro 2020.

Luis Suarez (Uruguay)

Lucho fait face à un nouveau défi en Coupe du Monde. On pourrait dire que l'Uruguay n'est pas un candidat à la victoire et on aurait raison, mais il serait également valable de dire que c'est une équipe que personne ne voudra croiser sur son chemin. L'un des principaux atouts de la Celeste est son attaquant, qui participera pour la quatrième fois à une Coupe du monde au Qatar 2022 et qui voudra maintenir une moyenne de buts très élevée lors de cet événement. Deuxième meilleur buteur en Coupe du monde aux côtés de Cristiano Ronaldo derrière Thomas Müller, il est à deux doigts d'être le meilleur buteur uruguayen en Coupe du monde et à trois doigts de s'ajouter à la liste des 12 hommes de l'histoire ayant inscrit au moins 10 buts dans le tournoi.