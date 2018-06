Les taux des crédits immobiliers extrêmement bas en 2018

Après des mois de baisse, les taux immobiliers se rapprochent de leur seuil record. En effet, les banques soutiennent de plus en plus le marché et maintient des prix très attractifs. Les nombreuses aides de l'Etat permettent également à de nombreuses personnes d'accéder à leur rêve. Selon l’Observatoire CSA/Crédit Logement, les taux n'ont jamais été aussi bas depuis 2000. Comme quoi, l'achat n'est pas réservé uniquement aux riches !

Les taux d'aujourd’hui

Aujourd'hui, la majorité des barèmes bancaire est stable. Les conditions actuelles sont exceptionnellement favorables avec un taux moyen qui tourne autour de 1,60/1,65% brut pour les crédits sur vingt ans. Il s’établissait à 1,55% lors du plancher record observé en novembre 2016... et à 5,15% fin 2008 !

Des prêts plus faciles

Les prêts sont de plus en plus accessibles car les banques accordent davantage de rabais. Il n’est pas rare de trouver des prêts sur vingt ans à 1,40%, 1,30%. Les banques font désormais du cas par cas en prenant soin d'analyser le profil, les besoins et le projet de la personne selon son train de vie et son activité. Les banques assouplissent ainsi de plus en plus les conditions d'octroiement des prêts.

De plus, de nombreux crédits en ligne sont proposés, comme sur Moneybanker, où il est désormais possible d'obtenir un prêt plus rapidement. Cela semble plaire à de nombreux Français qui rencontrent des situations d'urgence (rachat d'une nouvelle voiture ou d'un nouvel outil pour la maison, emménagement...). Il est désormais possible d'obtenir un petit crédit dans un délai très court sans avoir besoin de faire de grandes études financières afin de pouvoir répondre au mieux à nos besoins.

Aider les jeunes

Cette nouvelle politique vise particulièrement les jeunes primo-accédants afin de les encourager dans l'investissement immobilier. Les résultats ne se sont pas fait attendre puisqu'en mai, les primo-accédants comptent pour 60% de la clientèle contre 44% en février. Il s'agit ici d'un vrai bon vers l'avant. Ils sont également très bien entourés pour des conseillers bancaires qui leur garantissent un vrai soutien durant tout le remboursement de leur crédit.

Des tarifs attractifs

Cependant, ces taux très bas devient une problématique future délicate à gérer. Les banques devront ainsi composer avec des prêts sur 20 ans accordés aujourd'hui à des taux qui seront, à l'avenir, inférieurs à celui de la ressource nécessaire à leur refinancement. De nombreuses questions se posent actuellement afin de trouver un juste milieu entre la croissance de l'investissement immobilier et le montant des taux à l'avenir.