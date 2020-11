Les tendances du marché des jeux et paris en ligne en 2020

Malgré la crise sanitaire et économique qui a frappé l’univers, 2020 restera une année profitable pour le marché des jeux et des paris en ligne. A l’heure de faire les comptes et le bilan des onze derniers mois, on constate que le nombre de joueurs, des heures passées et des sommes jouées n’ont cessé d’augmenter au fur et à mesure des jours et semaines. Casino en ligne Royal Vegas a grandement participé à faire grossir ce chiffre, en attirant des dizaines de milliers de nouveaux adeptes réguliers et occasionnels.



Le coronavirus ayant contraint de nombreux casinos à fermer leurs infrastructures pendant plusieurs mois au minimum, cela a incité les propriétaires de casinos à accroitre leur présence en ligne pour ne pas perdre leurs clients.



Un succès indémodable pour les jeux de casino

Le profil type du joueur de casino en ligne ne s’est pas rajeuni. Au contraire, l’âge moyen a reculé. Les retraités sont d’éternels fans inconditionnels des machines à sous. Ils espèrent secrètement décrocher le gros lot. Aussi, ils se divertissent par la même occasion à travers les différentes animations qui apparaissent régulièrement à l’écran.



De plus en plus à l’aise avec les nouvelles technologies, et notamment les ordinateurs, les seniors ont beaucoup de temps libre à tuer. S’agissant également d’une population à risques vis à vis de la crise sanitaire, ils peuvent s’adonner à leur loisir favori depuis chez eux.



Par ailleurs, on remarque que la roulette électronique, le black jack et le poker sont les trois jeux de tables les plus prisés par la clientèle. Les anciennes et plus jeunes générations sont naturellement attirées par ces activités.



Des paris sportifs toujours aussi populaires

En 2020, l’offre de paris sportifs du côté des opérateurs s’est encore développée. Dans le même temps, les mises jouées n’ont jamais été aussi élevées. En gagnant, les joueurs prennent confiance en eux. Ils allouent un budget financier conséquent à ce secteur. Les parieurs sont logiquement attirés vers les gains potentiels et ont l’ambition d’atteindre la liberté financière. Ce n’est pas le lot de tous, mais un nombre grandissant de particuliers ont fait du betting leur principale source de revenus au quotidien.



La période de privation suite à un confinement général à travers le monde et l’arrêt temporaire des compétitions sportives professionnelles a créé un effet de manque. A la reprise des championnats, les parieurs sont revenus en force. Au niveau des statistiques, des études indiquent que près de 70% des 18-30 ans ont déjà réalisé au moins un pari dans leur vie. Cette tranche d’âge a grandi avec le développement du sport spectacle ainsi qu’avec les exploits de leurs idoles telles que Roger Federer au tennis, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au foot, ou encore LeBron James au basket.



Pour aller plus loin, il est certain que les jeux et paris en ligne ont encore de très beaux jours devant eux. Des nouveautés sont régulièrement ajoutées lors de mises à jour sur ordinateur, tablettes mais aussi sur smartphones, tandis que le nombre d’adeptes se compte en millions et grandit de jour en jour.