Logistique et stockage : des alliés pour un e-commerce à succès

Avec le e-commerce, plus besoin de perdre son temps dans des déplacements parfois vains lorsque le produit rêvé n’est plus en magasin. Plus besoin non plus de passer vos week-ends entre les rayons des grandes surfaces. Depuis le confinement, nous sommes de plus en plus nombreux à opter pour les achats en ligne. Les entreprises doivent faire preuve d’une organisation sans pareil pour répondre à tous leurs clients. Seul un bon rayonnage des produits avec une logistique et une gestion des stockages optimales peuvent améliorer le rendement en termes de coûts et de temps.

H2 La révolution du rayonnage pour répondre aux nécessités du e-commerce : le b.a.- ba d’une bonne logistique

Le e-commerce est LE mode d'achat de ce siècle. Il nous donne accès aux produits du monde entier. Le stockage et la livraison de ces produits sont les deux maillons essentiels au bon fonctionnement d'une entreprise virtuelle. Pour que les produits soient facilement accessibles en entrepôts, pour qu’ils soient rangés par catégories, tailles, usages, etc… il est nécessaire de penser la logistique avec efficacité.

Trois processus clefs sont indissociables d'une bonne gestion d'une entreprise de produits en ligne : réception, stockage et expédition. Le flux tendu du service du e-commerce repose donc sur la qualité du rayonnage, l'ordre de rangement et le matériel pour se faire. Le but étant de trouver facilement le produit commandé et de l'expédier en un temps record.

H2 Quel rayonnage pour quel produit ?

Tous types de rayonnages pour entrepôts existent et à tous les prix. Les rayonnages métalliques ont le vent en poupe et peuvent porter jusqu’à près d’une tonne de charge par niveau. Selon la taille des produits stockés, des rayonnages pour petites et moyennes charges existent à partir de 45 euros et peuvent porter jusqu’à 2OO kilos par niveau sur 5 niveaux. Des rayonnages plus larges et épais sont destinés à des charges lourdes. C'est le cas des rayonnages galvanisés pouvant soutenir entre 250 et 600 kilos.

Les rayonnages pour entrepôts sont ainsi variés et s’adaptent à toutes les entreprises de e-commerce. De plus en plus faciles d’assemblage, il existe des rayonnages à monter sans écrous ni vis et qui peuvent pourtant supporter plus de 200 kilos. Avec des prix accessibles, le design n’est pas pour autant oublié et la livraison est rapide (entre 5 et 7 jours ouvrables).

H2 Gain de temps et efficacité de livraison ou les avantages d'un bon rayonnage

Mieux ranger pour mieux livrer, c’est la clef ! Toute la hiérarchie y gagne ; tant au niveau de la comptabilité, de la gestion des stocks que de l’accessibilité des produits avec les chariots. Gérer l’espace entre les rayonnages, la taille de ces derniers et la rentabilité sur les étagères, c’est tout cet ensemble de réflexions qui fait du e-commerce le commerce d’aujourd’hui et de demain.

L’histoire du e-commerce retiendra qu’avec un peu d’audace et une parfaite logistique, tout est possible. Les acteurs américains de la toile comme Amazon et Ebay l’ont compris dès 1994 et 1995. L’entreprise française Cdiscount, depuis 1998, est aussi un bel exemple de réussite. Elle doit notamment ce succès à sa qualité de gestion de logistique et de stockages. De beaux exemples de ce qui n’étaient au départ que de petites entreprises.