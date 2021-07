Louer sa résidence principale en cas de déménagement, c’est possible !

Vous avez acheté votre résidence principale il y a quelques années et voilà que vous devez déménager ? Vous hésitez entre la louer et la vendre avant de partir ? Nous répondons aux questions que vous devez vous posez pour savoir quelle option vous conviendra le mieux.

Une des raisons qui peuvent vous poussez à penser à la vente, c’est le temps que prend la gestion locative. Mais si vous décidez de louer votre résidence principale, vous pouvez vous faire accompagner par une agence de gestion locative professionnelle qui s’occupera pour vous de toutes les démarches.

Tout d’abord, c’est quoi une résidence principale ?

Selon la définition de l’INSEE, une résidence principale c’est une habitation occupée habituellement et à titre principal par l’ensemble des personnes d’un même ménage. En droit immobilier, on considère qu’une résidence principale ne peut être considérée comme telle que si elle est occupée au moins 8 mois par an.

Les conséquences sur le bail

Toute location faite d’une résidence principale doit respecter la loi du 6 juillet 1989. Elle impose un cadre et un certain nombre d’obligations : un contrat écrit doit être rédigé, une durée minimum du bail doit être définie, le loyer doit être encadré.

Pourquoi louer sa résidence principale ?

On le sait, la résidence principale revêt souvent un aspect sentimental. Lors d’un déménagement, il peut être difficile de songer à s’en séparer. Mais se départir de son logement lorsque l’on déménage n’est pas une fatalité : vous pouvez le louer pour potentiellement y revenir plus tard.

Pour avoir un plan B

Si vous partez vivre dans une autre région ou même dans un autre pays pour votre travail, il n’est pas écrit que le poste vous plaira. Mieux vaut ne pas précipiter les choses. En effet, il n’est pas exclu que votre nouveau travail ou votre nouveau logement ne vous plaisent pas. Il peut s’avérer difficile de changer d’environnement. De plus, si vous quittez une zone où le marché immobilier est dynamique, il peut être intéressant de garder votre ancien logement qui va prendre de la valeur. Votre bien pourra alors devenir un investissement locatif.

Pour être sûr de pouvoir revenir

Si vous avez prévu de vous installez de manière provisoire dans une autre ville (pour un CDD par exemple, ou pour les études de vos enfants), il vaut probablement mieux garder votre ancien logement. En effet, vous risquez d’avoir du mal à retrouver un logement en revenant, surtout si vous quittez une zone tendue. Vous pourrez revenir habiter le bien qui vous est cher en respectant, bien sûr, les 6 mois de préavis pour prévenir le locataire de votre arrivée prochaine.

Pour s’assurer un revenu

Votre résidence principale peut donc devenir un véritable investissement locatif. La louer vous permettra de toucher chaque mois le loyer de votre locataire. Ce loyer pourra vous permettre de louer à votre tour et donc de pouvoir revenir facilement dans votre ancienne résidence.