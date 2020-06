Lumière extérieure : tous les usages du projecteur LED

Vous souhaitez éclairer les extérieurs de votre logement et aimeriez tout savoir sur la lumière extérieure LED et tous les usages du projecteur LED ? Coup de projecteur pour vous aider !

Qu’est-ce qu’un projecteur LED extérieur ?

En matière d’éclairage domestique ou professionnel, le projecteur LED est un luminaire extérieur destiné à envoyer au loin un puissant faisceau de rayons lumineux. Il est chargé d’éclairer une zone précise située à l’extérieur du logement, à l’aide d’une ampoule LED (Lighting Emitting Diode). Cette abréviation anglaise signifie « diode électroluminescente ». Ce composant électronique émet de la lumière sous l’action d’un champ électrique. Découverte dans les années 1900, la LED a pris son essor à partir des années 2010. Elle doit son succès à ses performances énergétiques, et à à l’interdiction de l’ampoule à incandescence en 2012, et des ampoules halogènes en 2018. Son coût a largement diminué pour devenir accessible au grand public.

Quels sont les avantages et inconvénients des projecteurs LED ?

Technologie innovante, économique et respectueuse de l’environnement. Longue durée de vie de l’ampoule LED (de 15 000 à 30 000 heures). Faible consommation électrique. Très bon rendement lumineux (100 lm/W). Bonne résistance aux cycles allumage/extinction. Matériel sans risque d’échauffement et sans ultra-violets. Solide, car doté d’un système antichoc. Résistant aux écarts de température. Une grande palette de modèles et de couleurs à assortir au style de la façade, de la terrasse ou du jardin.

Quels usages spatiaux pour le projecteur LED extérieur ?

Que dit la réglementation ?

Avant de vous lancer dans l’installation de votre luminaire extérieur LED, sachez que vous devez respecter la réglementation. Vous ne pouvez pas gêner la voie publique ni vos voisins en les éblouissant. Vous devez également utiliser des projecteurs respectant un indice de protection (IP) conforme aux normes d’installation en milieu humide. Ils doivent mentionner l’indice IP65, IP67 ou IP68.

Où utiliser le projecteur lumineux ?

Pour profiter de vos soirées estivales ou de vos événements, le projecteur LED extérieur est incontournable pour vous aider à mettre en lumière votre espace extérieur. Vous l’adapterez à chaque élément que vous souhaitez animer. Le projecteur LED pour la terrasse doit être de faible puissance pour ne pas être aveuglé. Une puissance de 10 Watts est généralement suffisante pour une terrasse de 10 m². Le projecteur LED dans le jardin nécessite quant à lui une puissance de 20 à 30 W. Les arbres et les massifs nécessitent des projecteurs puissants pour les valoriser et souligner leur volume. Le projecteur LED sur la façade peut être bien plus puissant. Prévoyez une puissance supérieure à 70 Watts. Enfin, Le projecteur LED de chantier est indispensable si vous êtes un grand bricoleur et que vous réalisez des travaux chez vous. Vous aurez besoin d’un éclairage adapté au maniement de matériels dangereux, ou exigeant une grande précision.

Quels usages selon les types de projecteurs lumineux LED ?

Différents modes de fixation

Le projecteur extérieur à fixer est orientable, et il possède une embase qui se visse sur les murs (brique, béton…) ou au sol. Il est destiné à éclairer des lieux avec précision et avec une intensité variable. Il peut s’utiliser à l’horizontale ou à la verticale. Le projecteur extérieur peut également être posé sur trépied. Orientable ou non, il est nomade pour souligner certaines parties du jardin et de la terrasse. Fixe, il sert à baliser une allée, un chemin, des escaliers, une descente de garage. Le projecteur portable est autonome. Il fournit un éclairage puissant pour bricoler ou organiser un événement. Il peut aussi se monter sur pied.

Des options et accessoires pour s’adapter à tous les besoins

En fonction de l’usage prévu, vous pouvez choisir des projecteurs LED avec options. Le projecteur LED avec détecteur de mouvement s’allume automatiquement et momentanément lorsqu’il détecte une présence. Il joue ainsi un rôle sécurisant. Il convient aux lieux de passage comme une entrée ou un accès de garage. Le projecteur LED rechargeable est un projecteur LED sans fil qui fonctionne sur une batterie lithium-ion. Ceci lui confère une autonomie et un temps de recharge rapide. Il est utile pour les chantiers, les ateliers et les garages quand vous faites des travaux ou du bricolage, voire pour le camping. Le projecteur LED RGB (red, green, blue en anglais) est quant à lui équipé d’une bande LED à diodes triples utilisant le rouge, le vert et le bleu. Il fournit un bel éclairage LED extérieur multicolore. Le projecteur LED solaire est doté de panneaux et de cellules photovoltaïques pour faire fonctionner l’ampoule LED. Il est plébiscité aujourd’hui pour les grandes économies d’énergie procurées par son utilisation.