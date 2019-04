Macao, une ville méconnue aux multiples attraits

Vous n'avez sûrement jamais entendu parler de la ville de Macao et vous ne connaissez personne qui l'ai visité en vacances. Et c'est bien dommage car cette ville pluriculturelle a beaucoup de choses à offrir ! À l'image de Las Vegas, Macao est surtout connue pour être la capitale asiatique du jeu. Alors bien sûr, on y trouve des hôtels et des casinos éblouissants où s'adonner à la roulette et au poker, mais le véritable caractère et le charme de la ville se trouvent au-delà de cette activité glamour. Macao est un vrai exemple du développement socio-économique et touristique de l'Asie. Son passé colonialiste portugais a laissé ses marques dans l'architecture, la culture, la gastronomie, et visiter Macao, c'est découvrir un entre-deux mondes asiatique et européen très intéressant.

Voici notre guide des dix principales attractions alternatives à faire en voyage à Macao.

1. Explorez la ceinture verte de Macao – Coloane

Il suffit de vous rendre à Coloane pour comprendre pourquoi Macao vaut le détour. Situé à seulement dix minutes de bus du casino de Cotai, célèbre pour ses salles de poker, Coloane est parfois qualifié de « ceinture verte de Macao » et offre un répit bienvenu face à l'agitation de la ville principale. Coloane abrite les plus grands espaces verts de la ville : Seac Pai Van Park et Hac Sa Reservoir Park, avec plusieurs sentiers de randonnée, le plus haut sommet de Macao, un pavillon de pandas, des sites patrimoniaux et même des plages avec de grands restaurants de fruits de mer. En outre, ne manquez pas l’occasion de visiter le pittoresque village de Coloane, qui abrite de nombreux bâtiments de couleur portugaise et des sites patrimoines Unesco de couleur pastel. L'hôtel Grand Coloane Resort est le lieu de séjour idéal pour explorer tout ce que cette région souvent négligée a à offrir.

2. Le village de Taipa

Le village de Taipa est peut-être la partie la mieux préservée de la ville. Situé à seulement cinq minutes à pied du Cotai Strip Resorts où les nombreux fans de poker en Texas Hold'em ou Omaha Hi-lo aiment séjourner, le village incarne l'esprit du vieux Macao avec son mélange homogène d'architecture européenne et chinoise et ses expériences culturelles métissées. Promenez-vous dans les ruelles sinueuses pour découvrir les grands restaurants portugais et macanais, le musée du village, les espaces d'art, les temples chinois, les églises coloniales, les stands de nourriture et les boutiques de souvenirs. Si vous souhaitez découvrir le véritable caractère et la culture locale de Macao, le village de Taipa est l'endroit idéal.

Pour un avant-goût du caractère est-ouest de Macao, explorez le charmant village de Taipa.

3. Centre historique de Macao

Reconnu site de patrimoine mondial par l'UNESCO en 2005, le centre historique de Macao abrite plus de 20 sites qui représentent l'assimilation unique d'influences chinoises et portugaises. Parmi eux, le monument le plus célèbre de Macao restent les ruines ornées de St Paul, le point de rencontre coloré de la ville, avec la place Senado et le plus vieux temple de la ville, le temple A-Ma.

4. Essayez la première cuisine fusion du monde

Avec un héritage culinaire de plus de 400 ans, la cuisine macanaise est considérée comme la première cuisine fusion du monde. Alliant à la fois des ingrédients chinois et portugais et des techniques de cuisson mixtes, les plats emblématiques comprennent des spécialités locales comme le minchi, le poulet africain et le tacho. En règle générale, les restaurants macanais ne se trouvent qu'en dehors des casinos de la ville. Troquez donc votre soirée poker contre une délicieuse cuisine familiale que vous n'oublierez jamais.

5. Centre scientifique de Macao

Le centre scientifique de Macao est un établissement magnifiquement conçu situé sur le front de mer – c'est une visite intéressante pour les familles, les enfants et les amateurs de science. Le centre abrite cinq étages d'expositions interactives adaptées aux enfants qui permettent aux visiteurs d'explorer de front les différentes sciences. Le Planétarium, avec ses quelques 130 sièges équipés de commandes interactives, vous permet de voyager gratuitement dans l'espace grâce à de puissantes images 3D. Ne manquez pas la terrasse d'observation située au cinquième étage, elle offre une vue imprenable sur l'île de Taipa.

6. Promenade en téléphérique (colline de Guia)

Aventurez-vous dans le parc municipal de Guia Hill, où vous pourrez faire un court trajet en téléphérique et admirer certaines des plus belles vues de la ville. En effet, si vous passez la porte du jardin Flora au pied de la colline, vous trouverez un téléphérique qui vous mènera au sommet. Outre la vue imprenable sur le paysage urbain et au-delà, vous trouverez également la forteresse de Guia, l'une des principales attractions de Macao. Construite au début des années 1600, la forteresse comprend un fort, une chapelle et un phare adjacent. Le phare, construit en 1864, revêt une importance historique particulière en tant que premier phare de style occidental sur la côte chinoise.

7. Le Pavillon des Pandas

Pour finir, après une partie endiablée de black-jack ou de poker au casino, mettez-vous au vert en vous baladant au parc Seac Pai Van. Celui-ci est non seulement le plus grand espace vert naturel de Macao, mais on y trouve aussi le pavillon du panda géant de Macao. Pour un petit droit d'entrée de 10 patacas (1€), vous pouvez explorer cette installation ultramoderne de 3 000 mètres carrés, foyer des pandas géants, Kai Kai et Xin Xin, ainsi que leurs adorables pandas jumeaux nommés Dabao et Xiaobao.

Macao est definitivement un lieu à ne pas manquer si vous visitez l'Asie, et que vous êtes prêts à vous laisser surprendre par Modernité et Histoire entremelées.

Photo : Flickr