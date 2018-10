Maintenance et peinture industrielle

Un très grand nombre d’installations industrielles doivent consacrer un budget important à l’entretien de leurs locaux, de leurs machines et de leurs déchets. Examinons plus en détails certains de ces processus contraignants et coûteux.

Entretien, maintenance et recyclage des déchets

Trois aspects principaux sont importants : l’entretien, le nettoyage des installations, l’évacuation ou le traitement des déchets dangereux, ou encore le recyclage de certains matériaux comme avec Höcker Polytechnik. Par exemple les presses à briqueter permettent de compacter les sciures de bois ou les copeaux très volatiles. Elles permettent un stockage des déchets plus facile et plus respectueux de l’environnement. Le nettoyage et l’entretien des installations industrielles comprend beaucoup d’aspects comme le dépoussiérage industriel, l’aspiration de matières volatiles, l’aspiration du brouillard de peinture…

Les entreprises de peinture industrielle

Faire appel aux services de peintres industriels professionnels et utiliser des systèmes de revêtement spécialisés de haute qualité est très important, compte tenu des conditions environnementales difficiles qui règnent dans une installation industrielle.

il convient d’envisager la préparation de la surface, ainsi que le durcissement et le séchage des systèmes de revêtement, en fonction des niveaux d’humidité et des variations de température. En matière de peinture industrielle, les revêtements ont quatre objectifs principaux :

1 - mettre en valeur l'apparence de différentes structures ;

2 - assurer une protection adéquate contre les températures élevées, les rayons UV, l'humidité, la saleté, les taches, les produits chimiques corrosifs, l'abrasion, etc. ;

3 - promouvoir la sécurité et accroître l'efficacité sur le lieu de travail en indiquant les zones de déplacement et les issues de secours, les zones d'accès restreint et les zones où se trouvent des matières dangereuses ;

4 - rendre les locaux lumineux pour améliorer la visibilité dans les environnements industriels.

Les alternatives “vertes”

Lors de travaux de peinture industrielle, les odeurs de peinture sont plus qu’une nuisance. Selon les spécialistes, les systèmes de peinture à forte odeur contiennent généralement de grandes quantités de composés organiques volatiles (COV), ce qui peut nuire à la qualité de l’air intérieur et mettre sérieusement en danger la santé des personnes.

Lorsque vous utilisez des revêtements avec de faibles concentrations de COV, vous pourrez planifier les temps d'arrêt de manière rotative afin de rendre différentes zones disponibles pour la peinture et de reprendre le travail quelques heures plus tard. Il est crucial de mettre des procédures en place pour protéger la santé et la sécurité de vos collègues, clients et potentiels visiteurs.

Les installations d’aspiration de brouillard et cabines de peinture

Les systèmes d’aspiration de brouillard de peinture vous aident à optimiser les surfaces et à protéger vos collègues des effets indésirables. Pour plus d’information consultez le site de Höcker Polytechnik. Dans les cabines de peinture vous pouvez peindre des éléments, des machines, mais également des véhicules, des yachts, des trains et même des éoliennes. Tous obtiennent une finition de peinture optimale. Des systèmes d’aspiration de l’air nocif passent par le sol ou les murs de la cabine. Le brouillard de peinture est aspiré de manière fiable, et les vapeurs de peinture ne sont presque pas perceptibles.