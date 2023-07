Marchés financiers : quels scénarios avec l’ouverture d’un front intérieur en Russie ?

Au cours des derniers trimestres, l'inflation a été le principal moteur des marchés financiers, en effet, sa dynamique a eu un impact significatif sur les bénéfices des sociétés cotées et en même temps a influencé l'activité des banques centrales, contraintes de mettre en œuvre ces politiques monétaires restrictives tant redoutées par les investisseurs. Plus récemment cependant, les données de l'UE sur le Produit Intérieur Brut des États membres et de la zone elle-même pour le premier trimestre 2023 ont attiré l'attention sur un nouveau danger pour les économies et les places de marché internationales : l'imminence d'un ralentissement mondial.

En particulier, d'abord l'Allemagne, considérée comme la locomotive de l'Europe, puis toute la zone euro avec la contribution d'autres pays ont enregistré une contraction pour le deuxième trimestre consécutif, le modèle que les initiés appellent récession technique. Naturellement, dans un contexte global, un ralentissement d'une seule région, d'autant plus si les variations négatives sont extrêmement modestes, a une valeur contenue, mais il ne faut pas exclure que tout cela puisse être le début d'un phénomène à grande échelle.

Estimations de la croissance de la zone euro selon Standard & Poor's

Pour l'instant, les analystes de Standard & Poor's estiment très faibles les chances que l'UE connaisse une récession profonde : un marché du travail plutôt robuste, l'action de stimulation du Pnrr ont même conduit les experts de l'agence de notation à revoir à la hausse leurs estimations de croissance de la zone euro, les portant à +0,6% contre +0,3% précédemment. Un ralentissement éventuel pour la fin de 2023 ou les premiers mois de 2024 n'est pas à exclure, mais la dynamique du cycle économique devrait néanmoins s'améliorer à nouveau pour la période 2025-2026. Selon le rapport de Standard & Poor's, la grande inconnue pour les États de l'Union est la politique monétaire restrictive de la BCE : en matière de crédit, l'action de la Banque centrale est déjà en train de provoquer une contraction significative du marché de référence, qui pourrait se transformer dans les mois à venir en une forte dégradation des conditions de financement des particuliers et des entreprises, secondes, en termes négatifs, seulement à celles de la crise de 2009.

Crise géopolitique et tensions internes en Russie

Le scénario macroéconomique n'est pas le seul élément sur lequel se concentrer : comme le soulignent dans une récente étude les experts de Mercati24, un portail de référence en Italie pour tout ce qui concerne le monde de l'investissement, il est important de prêter toujours la plus grande attention aux développements sur le front Ukraine-Russie.

En effet, bien que la situation semble être devenue stagnante, de nombreux observateurs ont le sentiment qu'un événement pourrait soudainement résoudre le conflit : une première tentative, en ce sens, peut être considérée comme le coup d'État perpétré par Wagner contre la fédération russe. Le groupe de mercenaires dirigé par Prigozhin, pilier des forces terrestres qui ont envahi l'Ukraine, a quitté le champ de bataille le 25 juin pour marcher sur Moscou.

Le supposé coup d'État n'a duré que quelques heures avant le retrait des milices avec l'intention peu claire de prendre le pouvoir ou de faire une action démonstrative à l'encontre de Poutine.

Scénarios sur les marchés financiers avec la fin des hostilités entre la Russie et l'Ukraine

Même si l'action militaire de Wagner s'est terminée - il n'est pas certain qu'il s'agisse d'un chapitre définitivement fermé - sans résultats, l'image de Poutine sort de cette affaire considérablement réduite ; indépendamment du fait que le président russe ait disparu des radars pendant toute la durée de la marche sur Moscou - sans opposition de l'armée régulière - ce qui a été frappant, c'est l'extrême fragilité de ce qui aurait dû être la deuxième force armée la plus puissante sur terre. Il est clair que la fin des hostilités en Ukraine éliminerait une source de tension sur les marchés financiers au profit des investisseurs, sans oublier le processus de reconstruction ultérieur des territoires dévastés par les affrontements, qui aurait également un impact positif sur les économies réelles ; cependant, il n'aurait guère de sens d'anticiper un scénario de ce type, pour tenter de spéculer sur le moment de la fin du conflit.

Marchés financiers : stratégies opérationnelles pour saisir des opportunités à court terme

Comme l'expliquent les experts de Mercati24, dans cette phase encore pleine d'incertitudes, à moins d'investir avec des objectifs temporels très longs, il est préférable de mettre en œuvre des stratégies à court terme, en exploitant à la fois les mouvements à la hausse et les mouvements à la baisse des marchés financiers. Une telle approche permettrait aux traders de se protéger contre les retours soudains de volatilité au niveau intermarché et d'exploiter de nouvelles situations de risk off.

Sur le site web officiel de Mercati24, un guide a été préparé à cet effet qui illustre les techniques les plus utilisées par les professionnels du secteur pour spéculer avec le trading en ligne, et les caractéristiques des meilleurs intermédiaires avec lesquels les mettre en œuvre.

Les outils de trading des courtiers en ligne

Le projet éducatif du portail met l'accent sur les sociétés qui opèrent par le biais des circuits over the counter car ces dernières, en plus d'offrir des services de qualité, réservent à leurs clients des conditions de négociation très avantageuses. Même la souscription d'un compte chez un courtier en ligne est extrêmement simple : en fait, il suffit d'avoir un appareil connecté à internet et de procéder à l'enregistrement en ligne sur le site officiel de l'intermédiaire.

L'activation du compte de trading, totalement gratuite, nécessite l'apport d'un capital initial très modeste ; ensuite, les utilisateurs ont l'opportunité de bénéficier d'outils équipés d'instruments d'analyse avancés - graphiques, indicateurs, oscillateurs - et de fonctionnalités - vente à découvert, levier financier, ordres conditionnels - qui facilitent les opérations dans n'importe quelle condition de marché, tout en gardant un contrôle optimal du risque.