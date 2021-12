Matériel Horeca, bientôt leader européen sur la fourniture de matériel de restaurant

Vous êtes restaurateur et souhaitez équiper votre établissement ou renouveler votre matériel de cuisine ? Matériel Horeca est justement une boutique en ligne spécialisée dans la vente de matériel de cuisine professionnel adressé aux professionnels du domaine C.H.R. (Cuisine, Hôtellerie, Restauration). Dédié à tous les professionnels de la restauration et aux métiers de bouche, Matériel-Horeca est la référence incontournable, depuis de nombreuses années, dans le domaine de la cuisine.

Si vous achetez du matériel de restaurant, il est essentiel que celui-ci dure longtemps. Vous recherchez un matériel de cuisine professionnel de qualité qui puisse rentabiliser au mieux votre activité ? Ne cherchez pas plus loin, Matériel-Horeca recense plus de 30 000 produits en stock dans son catalogue en ligne disponible pour les professionnels de la cuisine. Du matériel de cuisson au textile, en passant par les équipements en inox et l’hygiène de la vaisselle, Matériel-Horeca vous offre, en collaboration avec les 225 plus grandes marques du secteur CHR, un vaste choix pour répondre à tous vos besoins. Ses produits sont sélectionnés avec le plus grand soin par des experts afin d’offrir un équipement pour une utilisation intensive.

Dans sa gamme en ligne, tous les métiers de bouche sont référencés : snacking (friterie, sandwicherie, pizzeria, kebab…), hôtel, bar, café, boucherie, boulangerie, sans oublier les cantines scolaires et les petits et grands commerces. Grâce à sa longue expérience, Matériel-Horeca peut entièrement équiper une cuisine professionnelle ou un commerce. Des commerciaux sont à l’écoute de vos besoins et sont tout particulièrement attentifs à l’évolution du marché. Ils s'efforceront de trouver le meilleur prix afin de répondre à toutes vos envies.

Un site internet et un SAV performants

Compte tenu de sa très large gamme en ligne de matériel de cuisine professionnel, Matériel-Horeca a développé son site internet pour qu’il soit le plus simple à utiliser. Ainsi, les catégories sont divisées par grandes familles : Mobilier/inox, préparation, cuisson, maintien chaud, bar & café, lavage/hygiène, couteaux et accessoires/jetables. Si vous devez meubler votre cuisine par exemple, visitez la catégorie « mobilier/inox ». Vous y trouverez des équipements en inox adaptés aux professionnels comme une armoire haute ou une table de chef. Si vous êtes à la recherche d’ustensiles de préparation comme des batteurs, blenders, balances, coupe-légumes, hachoirs à viande, machines sous vide, trancheuses, dirigez-vous alors dans la catégorie « Préparation ».

Prenez le temps de parcourir toutes ces catégories en détails pour trouver le produit qui vous facilitera la tâche en cuisine. S’équiper d’un matériel professionnel adéquat et de qualité est primordial si l’on veut être efficace et augmenter la rentabilité de son activité. N’hésitez pas à contacter l'entreprise pour tout renseignement et question. Matériel-Horeca dispose d'un SAV sans égale avec une équipe d'experts CHR dédiés.

Pour ce qui est de la livraison de votre commande, du prix de la livraison, de la garantie de votre équipement ou du délai de livraison, contactez le service pour en savoir davantage. Mais sachez que les expéditions se font généralement sous 24h. Pour toutes les commandes passées sur Matériel-Horeca, la livraison s’élève à 24 euros pour la France et 9,95 euros pour la Belgique.

N'hésitez donc plus : commandez dès à présent votre matériel de cuisine professionnel en stock et aux prix les plus bas sur Matériel-Horeca !