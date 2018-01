Noël, fête de tous les possibles

La fête de Noël est par excellence le moment où on considère que tous les vœux quels qu’ils soient se réalisent. Que ce soit pour les jeunes enfants ou adultes, hommes ou femmes, cette période de l’année tend à nous transporter dans un univers féérique qui fait naitre dans nos yeux pleins d’étoiles.

Quand Noël rime s vœux

« Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers ; n’oublie pas mon petit soulier… »

C’est l’une des chansons les plus populaires de Noël et sans doute, l’une des plus signifiantes. Elle symbolise la magie de Noël et le fait que tout ce qu’on a demandé au cours de l’année est sur le point de se réaliser. Qui n’a jamais demandé telle ou telle chose à ce géant barbu perché sur un traineau tiré par des rennes ? De la petite poupée blonde au prince charmant, en passant par la petite voiturette rouge à pile, nous avons au fil des années, adapté nos vœux à notre âge. D’autres sont même parfois plus loin en demandant que le père Noël fasse triompher leur équipe favorite en cette période où se prépare la coupe du monde 2018. Ceci pourrait faire sourire certain, mais il faut avouer que c’est un fait.

Un enthousiasme partagé

Ce qui fait la force de Noël, c’est la joie qu’il fait naitre dans les cœurs et la confiance qu’il donne aux uns et aux autres. Les enfants sont heureux et fiers d’être à l’ordre du jour et en profitent pour faire des demandes. En déballant avec les parents leurs cadeaux disposés sous le sapin, ils sont remplis d’une confiance à toute épreuve et profitent même de l’instant pour énumérer tout ce qu’ils désireraient réaliser à l’âge adulte. Les parents quant à eux sont fiers et remplis d’une joie qui ressuscite en eux leur esprit d’enfant.

Une fête familiale

Au-delà des guirlandes lumineuses, des cadeaux et des repas, la fête de Noël est une fête familiale. Elle regroupe tout le monde autour de valeurs importantes telles que la famille, l’amour et le partage. Elle nous enseigne que quel que notre milieu de provenance, nos faiblesses et les barrières qui semblent nous entourer, nous avons le droit de rêver grand et le devoir de ne pas faire abstraction de toutes ces petites choses qui nous rendent heureux. Quoi de plus beau que d’être à Noël avec ceux que l’on aime !

Photo : AriKasia/Flickr