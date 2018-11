Nos conseils pour être l’invité parfait à un mariage

Lorsqu’un très bon ami - ou une très bonne amie - trouve sa seconde moitié et décide de franchir le cap en se mariant, il est tout naturel de vouloir faire partie des convives, d’assister à la cérémonie et à la fête de mariage, et surtout, de partager tous ses vœux de bonheur aux jeunes mariés et à leurs familles. Il n’est pourtant pas exclu que malgré tout votre bon cœur et votre engouement en vue d’être présent à cet événement spécial, vous puissiez faire involontairement quelques faux pas, faux pas qu’il est facile d’éviter en suivant les conseils ci-dessous :

Faites part de votre présence ou non aux futurs mariés le plus tôt possible

La préparation d’un mariage n’est pas à prendre à la légère et demande beaucoup d’organisation de la part des fiancés. Ils ont besoin de connaître la liste des invités le plus tôt possible afin d’organiser le mariage en fonction du nombre d’invités qui seront présents le jour J.

Le carton d’invitation comprend une date limite avant laquelle faire parvenir votre réponse. Passée cette date, les futurs mariés peuvent vous appeler pour obtenir votre réponse - ce qu’il est préférable d’éviter car cela ajoute du travail au jeune couple.

Trouvez un cadeau de mariage à l’avance

Pour vous épargner des tracas, il est vivement conseillé d’acheter le cadeau de mariage le plus tôt possible, et d’éviter à tout prix un achat à la dernière minute.

Le prix que vous allez mettre dans le cadeau de mariage va dépendre de la relation que vous entretenez avec les futurs mariés, et bien entendu, de votre budget.

Le plus simple est encore quand le couple de futurs mariés transmet une liste de mariage aux invités : vous choisissez un cadeau dans la liste et vous offrez à vos amis un cadeau dont ils ont vraiment envie et dont vous êtes sûr qu’il leur fera plaisir.

Portez une tenue adaptée pour un mariage

Il est malpoli de se rendre à un mariage habillé de manière décontractée. Pour les hommes, costume-cravate ou nœud papillon sont de rigueur, pour les femmes, une robe invitée mariage , à la fois élégante et classe.

Les femmes invitées au mariage ne peuvent pas porter de blanc le jour du mariage.

Il est aussi déconseillé de porter une tenue trop belle, afin de ne pas éclipser celle de la mariée.

Soyez à l’heure

Certaines fêtes ne requièrent pas forcément d’être à l’heure. Surtout pas un mariage. Afin d’être sûr de ne pas rater le début des festivités, n’hésitez pas à arriver au moins 10 minutes avant l’heure de début annoncée sur le carton d’invitation.

Si vous ne parvenez pas à arriver à l’heure, asseyez-vous discrètement à la dernière rangée.

Demandez la permission au couple de mettre les photos du mariage en ligne

Il est préférable de ne pas poster les photos du mariage sur Facebook ou Instagram.

Si vous souhaitez tout de même poster une photo sur les réseaux sociaux, demandez la permission au couple avant.

N’amenez pas de personnes non conviées au mariage

Si vous pensez amener quelqu’un avec vous, vérifiez bien sur le carton d’invitation si vous en avez l’autorisation.

N’amenez pas vos enfants avec vous si vous n’avez pas été invité à le faire. Cela peut entraîner des restrictions budgétaires, et les babysitters peuvent ne pas être préparés pour garder des enfants en plus, et vite se retrouver surmenés.

Asseyez-vous à votre place

Au moment du dîner de mariage, trouvez sur le plan de salle à quelle table vous vous trouvez et quel siège vous occupez. Les plans de table sont conçus de façon stratégique afin d’éviter les moments gênants et de ne pas mettre des convives qui n’ont (ou n’auraient) aucune affinité entre eux.

S’il n’y a pas de plan de salle, laissez les tables proches de celles des mariés aux familles et amis proches (à moins que vous en fassiez partie).

Une fois installé à votre table, faites connaissance avec toutes les personnes de votre table et ne parlez pas seulement qu’aux personnes que vous connaissez déjà.

N’importunez pas les jeunes mariés

Au moment des discours, peu importe par qui ils sont tenus, évitez de discuter avec d’autres invités, et même si le discours est un peu trop long ou ennuyeux à votre goût. N’oubliez pas que tout le monde n’est pas forcément à l’aise pour parler en public.

Ne tenez pas de discours sauf si vous êtes vraiment très proche des jeunes mariés ou de l’un d’entre eux. Il convient mieux d’être invité à l’avance pour faire un discours et de le préparer. Si vous parlez en public, allez droit au but et évitez les blagues privées que personne ne comprendrait.

Soyez de bonne compagnie

Evitez de trop boire.

Ne vous isolez pas. Joignez vous aux invités sur la piste de danse et prenez part aux festivités.

Dites au revoir quand vous partez

Trouvez un moment approprié pour votre départ.

Remerciez vos hôtes pour leur invitation et leur accueil.

Faites preuve de bonnes manières en disant au revoir.