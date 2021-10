Offrez un magnifique cadeau avec les albums photo Cheerz

Ouvrir un album photo c’est voyager à travers le temps et les modes. C’est le cadeau idéal à offrir ou à s’offrir pour se remémorer en quelques pages vos plus beaux moments de vie. Rapide et facile à faire, toutes les occasions sont bonnes pour créer un album photo personnalisé et de qualité : voyage, anniversaire, mariage, etc. Cheerz est justement une application qui permet d'immortaliser de jolis moments à travers des albums photos, tirages photos rétro et de nombreux autres produits directement depuis un téléphone.

Comment créer un album photo personnalisé : suivez le guide

Cheerz est une entreprise française et son appli se distingue par son interface ludique et simple d’utilisation. Grâce à cette appli, créez en ligne l'album photo qui vous ressemble en mettant en page vos plus beaux souvenirs. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec les applications mobiles, pas de panique : Cheerz vous accompagne tout au long de la création de votre produit personnalisé, qui sera imprimé sur le meilleur papier photo du marché pour assurer une qualité et un rendu irréprochable. Une fois votre album photo terminé (après l’impression, l’assemblage, le collage et le séchage de plus de 12h), vous pourrez admirer le résultat de votre sélection de clichés préférés sous quelques jours.

Vous avez la possibilité de choisir le type d'album photo qui vous plaît parmi une large gamme de produits photo disponibles, puis son aspect parmi les formats disponibles au choix : carré (21×21cm ou 29×29cm), portrait (21×27cm) ou paysage (27×21cm). Pour personnaliser votre album photo en ligne, comptez à peine quelques minutes grâce à un logiciel de sélection et mise en page ultra simple et rapide. Sachez que les albums photo ont par défaut 24 pages, mais que vous pouvez ajouter jusqu'à 154 pages selon les modèles de livres photos afin qu'aucun souvenir ne soit laissé de côté.

Vous avez le choix entre une couverture rigide et une couverture souple pour votre album photo. Sans oublier les finitions en choisissant l’impression de vos photos sur un papier mat ou brillant. De nombreuses mises en page photo sont disponibles, avec des thèmes variés, vous permettant une réelle originalité par rapport à un album photo traditionnel. Vous pouvez encore faire le choix d’ajouter du texte pour créer un beau livre photo personnalisé. Une fois prêt, il ne vous reste plus, pour faire bonne impression, qu'à choisir un joli coffret pour ranger votre album photo, idéal pour offrir le plus beau des cadeaux à vos proches.

Les différentes occasions pour créer un album photo : anniversaire, mariage, voyage...

Les occasions ne manquent pas pour créer un album photo : un mariage, une naissance, un baptême, un anniversaire, un week-end entre amis, un voyage, la Saint-Valentin, Noël, la fête des mères... bref, un moment important dans votre vie, ou tout simplement votre quotidien.

Que diriez-vous par exemple de créer un album photo dédié à votre enfant ? Le temps passe si vite et les enfants grandissent si rapidement... C’est pour cette raison qu’il faut conserver vos plus beaux souvenirs dans un album photo de qualité. La solution Cheerz : un album photo dédié à votre enfant avec une couverture rigide qui peut contenir jusqu’à 500 photos. Grâce à un tel album, vous pourrez rassembler des photos de sa naissance, de son premier anniversaire, de Noël, de sa première rentrée scolaire, ou d’un voyage en famille, et ainsi suivre en photos l’évolution de votre enfant. Cet album photo est d'ailleurs une bonne idée de cadeau à offrir à votre enfant pour son 18ème anniversaire.

Les vacances sont un moment privilégié pour créer un album photo : on en revient toujours avec des souvenirs et des images plein la tête et, surtout, plein la pellicule. Un Français prend en moyenne 42 photos par jour lorsqu’il est en vacances, avec tant de belles choses à immortaliser : le sourire de ses proches, sa peau dorée à souhait, le bleu du ciel, de la mer, ses cocktails préférés et des paysages à couper le souffle… De quoi remplir un bel album !

Et si vous manquez d'idée de cadeau à offrir pour un anniversaire, pensez à l'album photo personnalisé ! C'est un cadeau unique qui plaira à coup sûr à toute votre famille ou à vos amis. Avec Cheerz, créer un album photo d’anniversaire n'a jamais été aussi facile. En seulement quelques clics, le tour est joué. Chapeau l’artiste !