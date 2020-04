Offrez-vous la meilleure cuisine de Pâques malgré le confinement

Eteignez la télévision, coupez la radio et fermez l’ordinateur. Ce dimanche de Pâques à la maison doit être célébré dans la bonne humeur. On oublie le corona, un tant soit peu, et on met la main à la pâte, littéralement. S’il y a un jour on l’on peut voir le confinement du bon côté, c’est bien pendant le dimanche de Pâques. Les confinés qui sont seuls ne le seront pas vraiment. Les conversations sur les réseaux sociaux ou au téléphone remplaceront les embrassades cette fois-ci.

Pâques, c’est synonyme de « bonne bouffe ». Après 40 jours de vache maigre en attendant la résurrection de Jésus Christ, les Chrétiens peuvent savourer des mets exquis. Si vous n’êtes pas Chrétiens, vous pourrez toujours célébrer le printemps. C'était d'ailleurs le sens des fêtes d'avril avant les Chrétiens. Alors, bien sûr, depuis le début du confinement, on a l’impression d’avoir grossi. Mais à Pâques, ce sont des kilos de bonheur.



Cuisinez les meilleurs plats de Pâques en restant à la maison

Cette année, Pâques aura une saveur toute particulière. Les produits de cette cuisine pascale seront sûrement différents. Les magasins ne sont pas aussi fournis que de coutume. Bousculez donc vos habitudes, ne vous mettez pas la pression et cuisinez simplement. Ceci étant dit et pour orienter vos achats, rappelez-vous des quelques ingrédients phares de la cuisine de Pâques.

L’incontournable gigot d’agneau : c’est en tant qu'« agneau de Dieu » que les Chrétiens désignent Jésus Christ.

L’œuf dans tous ses états : après le Carême, les Chrétiens accumulaient beaucoup d’œufs. Alors, ils les mangeaient sous toutes ses formes.

L’asperge verte : c’est le légume du printemps et sa récolte coïncide avec les fêtes pascales.

Le vin pour agrémenter : c’est le sang du Christ, c’est un produit sacré, notamment grâce aux moines des siècles passés qui ont perpétué la tradition viticole en France.

Ceux qui veulent aller au plus simple pourrons cuisiner des œufs. Une savoureuse omelette épicée accompagnée d’asperges fraîches ravira tout le monde. Si vous arrivez à mettre la main sur un gigot d’agneau, vous pourrez réaliser une recette traditionnelle.

Un beau morceau de gigot (1,5 à 2 kg)

De l’huile à appliquer généreusement sur la pièce

10 branches de thym

2 gousses d’ail écrasé ou effilé

Des épices et des petits légumes selon les goûts

Le corona ne fera pas fondre l'envie de chocolat







Pour le dessert, vous prendrez bien un peu de chocolat. Oubliez vos trois kilos pris, Pâques, c’est une fois par an ! Ceux qui sont confinés avec leurs enfants ne pourrons y échapper. Et puis, le chocolat et la santé vont de paire. Si vous voulez passer du bon temps, faites-les vous-même ! Improvisez un atelier chocolat dans votre cuisine et faites participer toutes les personnes confinées… euh, toutes les personnes conviées.

Si vous avez dévoré toutes vos tablettes de chocolat, vous serez obligé de passer l’épreuve des courses masquées, moins drôles que le bal masqué. Pas besoin d’avoir trop d’ustensiles de cuisine. Les moyens du bord suffiront. Voici quelques idées :

La plus simple : blanc, noir ou au lait, tous les chocolats sont bons pour vos créations. Une fois fondu au bain marie, étalez votre chocolat sur un film sulfurisé en laissant 5 mm d’épaisseur. Une fois refroidi, découpez-le en petits carrés ou en rond. Si vous n’avez pas d’emporte-pièce, vous pourrez le faire avec le contour d’un verre. Pour varier les plaisirs, vous pouvez y incorporer des fruits secs et des zestes d’orange ou de citron.

La plus pratique : c’est avec une moitié de coquille d’œuf. Après l’avoir nettoyée, coulez-y le chocolat fondu et enfoncez-y un petit bonbon. Effet surprise garanti !

La plus astucieuse : connaissez-vous la technique du ballon de baudruche ? Gonflez un ballon et faite coulez le chocolat dessus. Couvrez le ballon à la hauteur que vous souhaitez et, après quelques minutes, faites-le dégonfler doucement. L’effet est magnifique.

Faites livrer si vous n’avez pas envie de mettre la main à la Pâques







Si vous n’êtes pas du genre à mettre la main à la pâte, optez pour la livraison de plats, cuisinés ou à préparer. C’est à faire en quelques clics ou par téléphone. Vous choisissez, vous commandez et vous recevez en moins de temps qu’il ne faut pour choisir une recette. C’est LA bonne idée pour manger varié et équilibré. Si vous craignez de ne pas assurer à Pâques, vous aurez cette possibilité. De plus, vous aurez du temps pour décorer votre intérieur.

Et les chocolats ? Vous pourrez aussi vous faire livrer. Les chocolatiers de la France entière se sont organisés pour venir apporter leurs plus belles créations directement chez les gourmets. Sans compter que vous leur apporterez votre soutien pendant cette période difficile à passer. Pour un montant minimum de 10 à 20 euros, vous gâterez vos enfants et vous-même. Certaines pâtisseries ouvriront en cette date particulière. À vous de voir s'il y en a près de chez vous. Nombreuses seront celles qui serviront de points relais pour les chocolatiers. Vous aurez ainsi la possibilité d'acheter le desserts et le chocolat en une fois. Bon appétit !