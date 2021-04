Où investir à Toulouse ? 3 secteurs stratégiques pour un investissement rentable

Bonne nouvelle pour les investisseurs : la loi Pinel joue les prolongations. Alors que le dispositif devait s’achever au 31 décembre 2021, un amendement a finalement été adopté le 13 novembre dernier confirmant sa prolongation jusqu’en 2024.

Investir à Toulouse : 3 secteurs stratégiques pour investir – vue sur le Capitole de Toulouse © csp - shutterstock

Avec 65,10 % de locataires en résidence principale, Toulouse reste sans surprises parmi les villes où il fait bon investir en 2021. Attractive, étudiante, culturelle... La Ville Rose est toujours aussi plébiscitée pour son cadre de vie et attire aussi bien les étudiants que les jeunes actifs, notamment pour sa cité aéronautique, qui réunissait près de 25 000 emplois à l’été 2020.

De l’agréable quartier des Carmes à l’animé Saint-Cyprien, si la richesse de la métropole tient à ses lieux hétéroclites, certains secteurs figurent parmi les favoris pour un investissement en loi Pinel à Toulouse. Focus sur les 3 secteurs à privilégier pour investir en loi Pinel dans la capitale occitane en 2021.

Investir à Toulouse en centre-ville

Le centre-ville est particulièrement pris d’assaut par les étudiants toulousains. Universités, bars animés, promenade en bord de Garonne... Le quartier Compans-Caffarelli apparaît comme LE secteur où investir en centre-ville. Plutôt récent et réhabilité dès les années 80, il réunit aujourd’hui plusieurs universités comme la Toulouse Business School (TBS) et la fac de droit Toulouse 1 Capitole ; sans compter sa proximité à la place Saint-Pierre, rendez-vous incontournable de tout étudiant toulousain qui se respecte !

Sur le plan immobilier, les promoteurs de la construction neuve y ont élu leurs quartiers. De nombreux appartements neufs y sont régulièrement livrés pour être achetés puis loués à des étudiants. On y recense 5 555 logements dont 5 049 résidences principales avec une clientèle majoritairement locataire : 3 611 contre 1 346 propriétaires. Parmi les logements les plus recherchés, les studios et les 2 pièces figurent en tête de liste.

Quelle rentabilité locative pour un investissement Pinel à Compans-Caffarelli ? Pour un appartement neuf studio, la rentabilité locative sera de 2,7 % en moyenne.

Investir dans le nord de Toulouse : près de 1 500 logements neufs livrés

Autre secteur très recherché : le nord de Toulouse. Il affiche la plus forte progression de population et de logements selon la Mairie de Toulouse, notamment pour la présence de ses commerces et services dédiés aux familles et aux jeunes actifs. Voici le top 3 des quartiers particulièrement en vue :

Croix-Daurade, le compromis entre ambiance de village et vie urbaine

Le quartier Croix-Daurade est l’un des plus vastes de la Ville Rose et se caractérise par son patrimoine typiquement toulousain, en témoignent son Castelet, qui fait aujourd’hui office de mairie et son château du Pastel. Idéalement situé aux portes du centre-ville et bien desservi, il est réputé pour son côté calme et citadin. Parmi les services qui y sont proposés, des écoles, des équipements sportifs, des commerces et des services publics. Devenu un fief du renouvellement urbain toulousain, la demande de logements y est ascendante.

Quelle rentabilité locative pour un investissement en loi Pinel à Croix-Daurade ? Pour un appartement neuf T2, la rentabilité locative sera de 3,18 % en moyenne.

Borderouge, le quartier en plein renouveau

Quartier au passé maraîcher, Borderouge a fait (et fait encore) l’objet de réaménagements pour répondre à la forte demande d’habitat auquel il est confronté. Desservi par les bus et le métro, le secteur est prisé par les familles pour ses commerces et ses infrastructures. Il recense aussi quelques lieux emblématiques de Toulouse dont la salle de concert du Métronum ou encore le parc de la Maourine. Autour de ce parc, plusieurs programmes neufs se sont d’ailleurs construits pour proposer des logements de toutes typologies, du studio aux appartements 5 pièces avec jardins.

Autre atout du quartier, ses 13 hectares d’espaces verts.

Quelle rentabilité locative pour un investissement en loi Pinel à Borderouge ? Pour un appartement neuf T2, la rentabilité locative sera de 3,20 % en moyenne.

La Roseraie, proche du centre

Plutôt hétéroclite, le quartier de la Roseraie mêle tout aussi bien de belles maisons toulousaines que des résidences aux façades contemporaines. Proche du centre et bien desservie, la Roseraie n’est qu’à 3 stations de métro des allées Jean-Jaurès.

Côté locataires, le quartier est très recherché par les étudiants et les jeunes couples, séduits par les prix attractifs, le calme et la proximité du centre-ville. Les appartements s’y louent d’ailleurs très rapidement.

Quelle rentabilité locative pour un investissement en loi Pinel à la Roseraie ? Pour un appartement neuf T2, la rentabilité locative sera de 3,16 % en moyenne.

Périphérie toulousaine : le coin prisé des familles et des jeunes actifs

Elle fait mouche sur le marché toulousain. La périphérie ne cesse de gagner du terrain autour de Toulouse et d’attirer ceux qui recherchent plus d’espaces et d’extérieurs. Véritable carrefour des entreprises toulousaines, la périphérie et ses localités ont su réunir tous les atouts : parc immobilier, commerces, transports, activités et espaces verts.

Blagnac, berceau de l’aéronautique

En tête de liste des villes qui ont la cote sur le marché haut-garonnais : Blagnac, située à seulement 4,5 km à vol d’oiseau du centre-ville de Toulouse. La commune se compose de 6 quartiers dont la fameuse ZAC Andromède qui abrite aujourd’hui près de 4 000 logements neufs et 70 hectares d’espaces verts. Desservie par le bus et le tramway, la ville a été investie par les entreprises pour sa distance idéale à Toulouse et autres pôles urbains. En 2017, l’Insee estimait son taux d’actifs à 65,5 %.

La ville comprend autant de locataires que de propriétaires en résidence principale, majoritairement en appartements. Les appartements représentent en effet 64,9 % des logements de la commune de Blagnac.

Quelle rentabilité locative pour un investissement en loi Pinel à Blagnac ? Pour un appartement neuf T3, la rentabilité locative sera de 3,22 % en moyenne.

Colomiers, 2ème ville de Haute-Garonne

Tout comme Blagnac, Colomiers est fortement reliée au secteur aéronautique par la présence d’entreprises et de sous-traitants du secteur. Elle englobe en effet une petite parcelle de l’aéroport Toulouse-Blagnac et de la zone aéroportuaire. Un bassin d’emploi qui réunissait 78,1 % d’actifs en 2017 (Insee).

Familiale et résidentielle, elle est aussi la seconde commune de Haute-Garonne derrière Toulouse. Très investie par les promoteurs de l’immobilier neuf toulousain, la commune propose des programmes aux formats variés : lotissements avec maisons, résidences à taille humaine ou plus importantes... Familles et jeunes actifs y trouvent forcément leur compte. Certains Toulousains autrefois plus friands de l’animation du centre-ville y ont, à ce titre, progressivement migré.

Quelle rentabilité locative pour un investissement en loi Pinel à Colomiers ? Pour un appartement neuf T3, la rentabilité locative sera de 3,70 % en moyenne.

Beauzelle, le poumon vert

Arrosée par la Garonne et par son affluent, le Maltemps, Beauzelle a su combiner espaces naturels et pôles d’activités. La commune fait d’ailleurs partie du projet “Blagnac Constellation”, regroupant 5 autres communes “de référence” en matière d’activités aéronautiques. Parmi ces petits et plus grands espaces verts, entre autres, les berges de la Garonne, les parcs de la ZAC Andromède, des Quinze Sols et de Pinson.

Avec 2 927 logements dans la commune, 91,9 % sont occupés en résidences principales avec un nombre de locataires en progression, actuellement à 37,7 %.

Dotée de plusieurs écoles et de zones commerciales, Beauzelle n’a rien à envier à ses voisines et est de plus en plus recherchée sur le plan immobilier.

Quelle rentabilité locative pour un investissement en loi Pinel à Beauzelle ? Pour un appartement neuf T3, la rentabilité locative sera de 3,51 % en moyenne.

Toulouse, capitale de l’aéronautique et eldorado des étudiants

”Ô Toulouse, l’eau verte du canal du Midi et la brique rouge des Minimes” chantait Nougaro pour la décrire. Un tableau qui semble donc toujours attirer de nouveaux venus, même en temps de crise sanitaire. Et si la fameuse maison toulousaine reste le “Graal” sur le marché immobilier, les programmes neufs ont aussi trouvé preneurs. Étudiants, jeunes actifs, familles... Les listes d’attente n’en finissent plus pour les appartements neufs à louer.

Et si les retards de chantiers dus au premier confinement ont quelque peu entaché les projets immobiliers de bon nombre de Toulousains, la demande est toujours au rendez-vous.