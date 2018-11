Panda SEO : l’agence de référencement Google en pleine croissance

Jeune pousse lyonnaise, l’agence Panda SEO connaît une ascension fulgurante depuis sa création, qui remonte à tout juste un an. Pourtant, la concurrence sur le secteur est rude mais la jeune équipe a plus d’une corde à son arc pour tirer son épingle du jeu. Vous aussi, confiez votre référencement naturel à cette troupe de pandas ambitieux !

Panda SEO : qui est-ce ?

Fraîchement débarquée sur le secteur du référencement naturel, l’agence Panda SEO a été créée à l’initiative de Maxence Gotte, jeune entrepreneur lyonnais de 27 ans et référenceur aguerri. Depuis environ un an, l’équipe n’a cessé de croître, et le portefeuille de clients aussi !

Du petit brasseur de bières indépendant à la grosse agence de communication parisienne, en passant par le leader français de la sécurité informatique, Panda SEO n’a rien à envier aux agences en place depuis plusieurs années. En tant que jeune start-up, le combat est difficile. Mais les membres de Panda SEO sont plus déterminés que jamais, à croire qu’ils se nourrissent de lions, et non pas de bambous !

La nouvelle ère du SXO

Le SEO, qui consiste à positionner son site parmi les résultats de recherche Google selon des mots clés pertinents n’est pas une technique si ancienne. Pourtant, elle doit déjà laisser sa place à un nouvel acronyme.

Le SEO est désormais en phase d’être remplacé par le SXO. Le SXO, dit aussi Search eXperience Optimization qui consiste à employer de concert des techniques SEO et des techniques d’UX design pour concevoir des stratégies 360° encore plus performantes. Panda SEO agence de référencement naturel a bien compris que l’avenir allait se jouer sur le terrain de l’expérience utilisateur, placée aujourd’hui au coeur des préoccupations des entreprises.

C’est spécifiquement ce volet qui permet à une entreprise de se démarquer de la concurrence et de séduire l’internaute tout au long de son parcours d’achat, c’est à dire de sa prise d’information en amont de la vente, jusqu’au niveau du SAV une fois le produit ou service acheté.

Attirer des visiteurs… mais pas que !

L’un des principaux objectifs du SEO est d’attirer plus de visiteurs qualifiés sur votre site. De cette façon, vous augmentez vos chances de concrétiser des ventes grâce à une audience ultra-qualifiée qui se rend naturellement sur votre site.

Une fois que ces potentiels clients sont sur votre site, il faut désormais les convertir, pour justement les transformer en clients !

Au-delà de la conception d’une stratégie sur-mesure, Panda SEO apporte son expertise pour construire ou re-définir un tunnel d’achat afin de faire décoller votre taux de transformation. Vos clients sont là, et ils achètent : que demander de plus ?

Un accompagnement personnalisé pour des résultats probants

Basée sur la culture du résultat, l’approche de Panda SEO permet à ses clients d’atteindre rapidement leurs objectifs et d’aller embrasser le succès. Régulièrement, l’agence produit des contenus experts et des infographies SEO qui sont relayés par des pointures du secteur du SEO. Ces experts jeunes et dynamiques développent au quotidien leurs compétences afin d’être en mesure d’apporter chaque jour une réponse meilleure que la veille.

Audit SEO, stratégie de content marketing, community management ou encore e-réputation : toutes les compétences sont réunies pour un décollage imminent de votre site web !

Cette agence vise en permanence l’excellence et a toutes les chances d’entrer rapidement dans la cour des grands si elle continue de se développer à cette allure.