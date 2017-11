Panne, vol, accident : bien choisir votre assurance auto

La panne, le vol et l'accident sont des incidents qui peuvent arriver à tout conducteur. Pour voir vos frais remboursés, il convient d'avoir une assurance auto adaptée. Garantie par garantie, ce que vous devez savoir pour être correctement indemnisé.

Il existe plusieurs types de garanties pour votre auto :

La garantie au tiers est la seule qui soit obligatoire dans le cadre d'un contrat d'assurance auto. Elle ne couvre que les dégâts causés à une autre voiture ou à des personnes. Par conséquent, les frais liés à une panne mécanique ne sont pas pris en charge.

La garantie assistance est le plus souvent comprise dans une assurance auto au tiers. Mais, attention, les conditions varient considérablement selon les contrats.

L'assurance automobile tous risques, quant à elle, protège le conducteur pour tous les types de dommages (panne, vol, incendie, etc.) et les frais qui en découlent : dépannage, remorquage jusqu'au garage, frais de transport.

En cas de vol, plusieurs cas de figure peuvent se présenter. Si votre voiture n’a pas été retrouvée dans les 30 jours suivant la déclaration de vol, l’assureur vous propose une indemnisation basée sur sa cote sur le marché de ­l’occasion. Si elle est retrouvée dans les 30 jours, vous devez la repren­dre, mais l’assureur prend à sa charge les frais de remise en état. Si votre voiture est retrouvée plus de 30 jours après le vol et que vous avez déjà été indemnisé, deux options s'offrent à vous : la récupérer en remboursant l’indemnité ou conserver cette dernière et laisser le véhicule à l’assureur.

En cas d'accident, c’est un expert qui analyse la situation sur la base de 4 critères de sécurité auto : état de la ­carrosserie, fia­bilité de la direction, efficacité du freinage, protection des passagers. Si l’un d'eux pose problème, l’expert déclenche une procédure d’opposition à une remise en circulation auprès de la préfecture. Vous ne pouvez alors ni utiliser votre véhicule, ni le vendre, et votre carte grise est ­confisquée. Sitôt les réparations ­faites, l’ex­pert procède à un nouvel examen et, si tout est arrangé, la voiture vous sera remise.

Si votre voiture est irréparable, c'est-à-dire si les frais de remise en état sont supérieurs à sa valeur, l’assureur doit proposer dans les 15 jours une indemnisation que vous avez 30 jours pour accepter ou refuser. Si vous acceptez, vous cèdez votre auto à l’assureur ; si vous refusez, vous pouvez la faire réparer. Dans le premier cas, 3 possibilités d’indemnisation sont prévues : la valeur de remplacement, la valeur catalogue et la ­valeur agréée. Attention : si vous êtes mal assuré et déclaré responsable à 100% du sinistre, vous n'aurez droit à aucun ­dédommagement.