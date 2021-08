Papier versus bidet : Quelle variante est plus avantageuse ?

Qui est arrivé en premier : le papier toilette ou le bidet ? Quelle variante est la plus confortable ? Et laquelle est la plus avantageuse financièrement ? Nous nous sommes mis au travail et avons calculé les coûts pour vous. Lisez notre comparatif et découvrez s’il est avantageux d’acheter du papier toilette ou d’investir dans un bidet électronique.

Le premier papier toilette a été fabriqué par Joseph Gayetty aux États-Unis en 1857. L’invention du bidet, elle, remonte à un passé lointain : jusqu‘en 1710. À cette époque, il est apparu pour la première fois dans la famille royale française. Il est intéressant de noter que son inventeur est inconnu jusqu’à présent. S’il savait qu’il avait inventé la base de l’hygiène intime, un confort absolu et un sentiment de propreté et de fraîcheur, et que 300 ans plus tard, le bidet aiderait des millions de personnes dans le monde à prendre soin de leur santé, il n’en reviendrait pas.

Des millions de personnes à sensibiliser

Cependant, des millions d’autres personnes n’ont pas encore succombé à la magie du bidet électronique, parce qu’elles n’ont pas assez d’informations ou souffrent de divers préjugés sur le prix du bidet électronique, ou simplement préfèrent le classique papier toilette. Alors quelle variante est plus avantageuse ?

Un rouleau de papier pour 25 visites aux toilettes

Commençons par le papier toilette. Une personne moyenne consomme environ 6 morceaux de papier par utilisation de la toilette. Il y en a environ 150 dans un rouleau. Le rouleau de papier toilette durera environ 25 visites aux toilettes. À un prix moyen de 0,3 € par rouleau, cela correspond à environ un centime par utilisation. Un morceau de papier toilette humide coûte environ 75 centimes, nous payons donc en moyenne 6 centimes par visite aux toilettes.

Un centime par douche

Et combien coûte un lavage via le bidet électronique ? Au prix normal de 4 € par "mètre cube" d'eau, nous payons environ un centime par lavage avec un bidet, similaire au prix du papier toilette. Mais il faut encore y ajouter le coût de l'électricité. Une douche coûte environ un centime, pour un séchage similaire. En d'autres termes, le coût de fonctionnement d’un bidet est en moyenne similaire au coût du papier toilette. Cependant, le coût initial d'achat d'un bidet électronique est plus élevé.

Le confort n’a pas de prix

En bref, le fonctionnement du bidet électronique est aussi coûteux que l’utilisation du papier toilette. Néanmoins, le bidet électronique excelle davantage. Le confort de se laver après être allé aux toilettes et la sensation fraîche de propreté tout au long de la journée, comme si vous veniez de sortir de la douche, n'ont pas de prix. C'est tout simplement comme avec une machine à laver, une voiture ou un sèche-linge. Nous pouvons vivre sans eux, mais une fois que nous les avons, nous ne pouvons plus nous en passer.