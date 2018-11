Paris sportifs en ligne : les erreurs à éviter pour gagner à long terme

Si vous voulez remporter de l’argent sur le long terme grâce aux paris sportifs, une connaissance pointue du monde du sport est bien entendu requise. Il ne s’agit cependant pas de la seule exigence à remplir pour empocher le gros lot par l'entremise de vos pronostics. Vous devez apprendre à gérer votre budget. Quelques erreurs, que nous allons passer en revue, sont aussi à éviter.

Tout d’abord, évitez de miser trop d’argent sur un même pari. Le sport n’est pas une science exacte. Il est donc fortement recommandé de ne pas tout miser sur un match car, en cas d'échec, vous pouvez tout perdre d’un seul coup.

Pareillement, il est conseillé de ne pas miser sur des cotes extravagantes. Elles font certes rêver tous les parieurs. Miser 1 euro et la multiplier par 50 ou 100 donne forcément envie. Cependant, vous réussirez à remporter votre mise 1 fois sur 100 si vous avez de la chance. En définitif, le bookmaker aura eu raison de vous et de votre argent.

Évitez également de miser systématiquement sur le club ou le joueur de votre cœur. Vous n’êtes pas objectif en procédant de la sorte et vous risquerez de perdre de l’argent à long terme. La passion ne doit pas vous aveugler dans vos paris sportifs.

De manière plus générale, évitez de parier au feeling. Le « je le sens bien » est à proscrire absolument si vous voulez gagner sur le long terme. Prenez le temps d’analyser et de prendre en compte tous les éléments qui auront une influence sur le déroulement de la rencontre. Ainsi, vous serez plus apte à remporter des gains.

Si vous perdez, ce qui arrive à tous les joueurs, n’essayez pas de rattraper cette perte à tout prix. Continuez plutôt à miser comme vous le faites habituellement. Une perte ne doit pas décider de vos prochaines mises. Car si vous vous risquez à parier deux ou trois fois plus d’argent pour combler votre déficit, vous risquerez de creuser encore plus le trou.

Faites très attention au stress et à la fatigue. Ne jouez que si vous êtes dans de bonnes dispositions physiques. Avoir les idées claires est indispensable pour gagner aux paris sportifs. Évitez la mauvaise humeur, qui aura certainement un impact négatif sur votre jeu. Si vous êtes en colère, vous miserez avec vos sentiments au lieu de miser avec votre tête et une bonne réflexion.

Dernière erreur à éviter : combiner trop de matchs pour un seul et même pari. C'est un risque beaucoup trop élevé. Les combinaisons sont certes un bon moyen de gagner de l’argent en peu de temps, mais en abuser et cumuler trop de cotes diminuera vos chances de victoire.

Des astuces pour gagner

Si vous évitez tous ces pièges, vous aurez déjà accompli plus de la moitié du chemin qui vous conduira au succès. Voici, pour finir, quelques conseils pour maximiser vos chances.

Misez des sommes de façon évolutive. Commencez à parier sur le sport en misant de petites sommes. Beaucoup de sites permettent une mise de 1 euro, voire moins. Par ce moyen, vos pertes seront minimes et vos possibilités de gains seront donc augmentées.

Préférez gagner de petites sommes régulièrement plutôt que de gros gains occasionnellement. En procédant ainsi, vous serez certains de rentabiliser tous vos paris.

Par ailleurs, il est primordial de parier en fonction de votre budget. Misez uniquement des sommes que vous êtes prêts à perdre. Sinon, les répercussions pourraient être désastreuses pour votre budget. Soyez donc toujours sérieux dans vos mises.

N'hésitez pas à comparer les cotes. Pensez à consulter un comparateur de cotes afin de repérer le bookmakeur qui va proposer la cote la plus intéressante par rapport à ce que vous souhaitez parier. Ils sont très efficaces si vous êtes inscrit sur plusieurs sites de paris sportifs.

Optez pour les chances doubles aux paris sportifs. En effet, pour certains sports, comme le football, vous aurez la possibilité de choisir parmi trois options disponibles : une victoire, une défaite ou un nul. Dans ce cas, au lieu de miser sur l’un des trois en chance simple, tentez de parier plutôt sur deux. Bien sûr, vos gains seront moindres, mais vous augmenterez de beaucoup vos chances de remporter votre pronostic.

Enfin, restez concentré sur ce que vous pensez connaître. Il est inutile de miser de l’argent sur tous les sports tout en testant les différents types de paris. Le meilleur moyen de perdre de l’argent est de s’aventurer sur des terrains que vous ne maîtrisez pas. Gagner de l’argent, ne l'oubliez jamais, c’est aussi ne pas en perdre.