Paris sportifs en ligne : quelques astuces pour vous lancer !

Vous voulez gagner de l’argent avec les paris sportifs, mais vous craignez de vous lancer ? Il existe pourtant, comme nous allons le voir, de nombreuses astuces bien connues des parieurs qui peuvent vous permettre d’optimiser vos chances de gains.

Pour commencer, faisons un point sur les définitions à connaître.

Un pari sportif consiste à miser de l'argent sur un évènement lors d'une rencontre sportive (un match de football par exemple). Il existe de nombreux types de paris, dont les plus simples consistent à parier sur la victoire d'une équipe donnée.

Chaque pari a une cote et c'est elle qui permet de connaître à l'avance, en fonction de la somme misée, le montant gagné si l'évènement se produit. La cote d'un pari permet de savoir quel serait le gain en cas de victoire. Celle-ci est calculée et proposée par les bookmakers en fonction de leurs estimations de chances de victoire ou de nul entre deux équipes.

En notation décimale, si l'on mise 10 euros sur l'équipe A dont la cote est de 1,7 par exemple :

Si A gagne, la somme récupérée est de 17 euros, soit un gain de + 70 % ;

Si A ne gagne pas, la somme misée est perdue, soit 10 euros.

5 astuces pour maximiser vos chances

Voici à présent quelques astuces pour faire vos premiers pas dans l'univers des paris en ligne.

En tout premier lieu, n'hésitez pas à profiter des offres de bienvenue sur les sites de paris sportifs. De très nombreuses offres promotionnelles existent en effet pour faire venir les nouveaux joueurs. Le principe est le suivant : votre premier pari est remboursé à hauteur de 100 euros s’il est perdant. Ainsi, vous bénéficiez d'une grande sécurité.

Comment procéder concrètement ? C'est très simple. Inscrivez-vous sur un site de paris sportifs proposant cette offre. Fournissez les pièces justificatives demandées (carte d’identité et RIB). Créditez votre compte de 100 euros (maximum remboursé). Ensuite, trouvez un match et misez l'intégralité de votre crédit en une seule fois sur une cote intéressante (3 est un minimum). Si vous aviez parié 100 euros sur un résultat qui était coté à 3, et que votre pari est gagnant, vous remportez 300 euros, soit 200 euros de gain. Si votre pari est perdant, vous serez recrédité du montant de votre mise de base jusqu’à 100 euros. Vous pourrez alors les récupérer par virement ou de les rejouer. Dans tous les cas, cela ne vous aura rien coûté.

Deuxième conseil pour vos paris en ligne : misez sur les petites cotes. En effet, plus la cote d’un pari est basse, plus vous avez de chance de gagner. Une bonne méthode est de miser de petites sommes (quelques euros à peine) sur les petites cotes. En multipliant les paris sur des petites cotes, vous aurez peu de chances de perdre de l’argent au bout du compte. Les gains seront faibles, certes, mais vous serez bénéficiaires dans tous les cas.

Troisième astuce : tentez les grosses cotes ! Une mise, même minime (quelques centimes, par exemple), sur ce genre de paris peut rapporter de fortes sommes d'argent. N'hésitez donc pas à tenter votre chance lorsque cette opportunité se présente à vous.

Quatrième astuce : testez les paris combinés. C'est l’une des façons les plus complexes, mais aussi les plus rentables, de gagner de l’argent avec les paris sportifs. Il s'agit d'associer plusieurs paris entre eux, des paris avec des côtes intéressantes et d'autres avec des côtes basses. Plus le nombre de paris combinés est grand, plus la cote finale est importante. De la sorte, dans le meilleur des cas, le gain est maximisé. En revanche, si le résultat de l’un des paris n’est pas bon, vous perdez la totalité des mises. Mieux vaut donc, avec ce type de pari, ne pas trop miser d’argent.

Dernier conseil : fiez-vous à l’avis des experts. En matière de paris sportifs, il n'est pas toujours rentable de suivre son instinct. On peut, par exemple, manquer d’information sur l’état de forme d’une équipe ou d’un joueur, ou concernant l’enjeu d’une rencontre. Or, tous ces éléments sont déterminants et peuvent influer sur un résultat. Il peut donc être judicieux de suivre l’avis de pronostiqueurs avisés, qui partagent leurs paris en ligne.

Vous avez désormais à votre disposition la plupart des astuces existantes pour gagner de l’argent sur les paris sportifs, et éviter les erreurs que commettent parfois les débutants. Il ne vous reste plus qu'à les mettre en pratique. A vous de jouer !