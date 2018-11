Paris sportifs : quelques conseils pour gagner sur le long terme

Vous voulez gagner de l'argent avec des paris sportifs en ligne ? Mais vous mansquez d'exprérience en ce domaine ? Vous pourrez certes trouver sur Internet de nombreux conseils, mais ils sont plus ou moins fiables. Voici, pour vous aider à faire le tri, les conseils les plus précieux, que vous devez suivre absolument, si vous souhaitez gagner de l’argent dans la longue durée grâce aux paris sportifs.

En tout premier lieu, jouez sur les bookmakers des professionnels. Mais qui sont-ils ? Les meilleurs bookmakers sont tout simplement ceux qui offrent les meilleures cotes et ceux qui ne limitent pas les comptes des joueurs gagnants. Outre le fait que les côtes soient meilleures, les bookmakers des professionnels offrent un large choix de paris, de compétitions et de matchs différents sur lesquels les joueurs peuvent miser. Enfin, ce sont des bookmakers qui ne limitent pas les joueurs gagnants, c’est-à-dire que même les joueurs qui gagnent plusieurs milliers d’euros par mois ne voient pas leur compte subitement fermé ou limité.

Ensuite, ne misez pas en argent réel vos propres pronostics. La majorité des débutants commettent cette erreur : ils analysent des rencontres et misent en argent réel alors qu’ils ne savent pas encore s'ils sont de bons pronostiqueurs. Donc, avant de miser vos pronostics, il est primordial de les tester pour savoir si vous êtes un parieur gagnant ou pas. Faites au moins 300 paris avec vos analyses, avec de très petites sommes, voire sans les jouer en argent réel. En procédant de la sorte, au bout de 300 paris, vous pourrez faire un bilan et regarder quel retour sur investissement vous obtenez. Si votre retour sur investissement est positif, vous pourrez alors jouer vos pronostics avec des mises plus importantes.

Troisièmement, ayez une bonne gestion de bankroll. Une bankroll c’est l’argent que vous réservez pour vos paris sportifs. Une bonne gestion de bankroll, c’est miser de l'ordre de 1% de sa bankroll par pari. Quand vous êtes dans une période de perte, votre bankroll doit être suffisamment profonde pour pouvoir amortir les bad run.

Autre conseil : ne pas suivez pas n’importe quel pronostiqueur. Pour gagner aux paris sportifs, suivez des tipsters. Il s'agit de pronostiqueurs qui vendent leurs pronostics pour que vous puissiez gagner de l’argent aux paris sportifs. Cela dit, attention : une grande majorité des tipsters présents en ligne ne sont pas compétents sur le long terme et vous feront perdre de l’argent. Ne suivez donc pas des pronostiqueurs inconnus sans bilan solide et sans autre preuve de leur succès que leur parole. Méfiance donc.

Par conséquent, vous devez suivre de bons tipsters. Vous devez sélectionner les tipsters qui font partie des 5% qui gagnent sur le long terme. Comment donc les repérer ? Un excellent tipster doit avoir un historique d'au moins 300 paris. Il doit aussi avoir un retour sur investissement d’au minimum +5%. Après avoir repéré votre tipster, testez-le. L’idée ici va être de faire de petites mises sur les pronostics de votre pronostiqueur afin de voir en grandeur nature si les paramètres vus précédemment se confirment. En le testant ainsi sur 200 paris environ, cela va vous confirmer son retour sur investissement mais aussi sa « suivabilité ». Vous pourrez ainsi vous rendre compte si vous avez de la facilité à le suivre ou si c’est impossible pour vous d’obtenir les mêmes cotes que lui.

Autre point important : ayez une bonne gestion mentale. Les paris sportifs demandent en effet beaucoup d’énergie lorsque cette activité est menée sur le long terme. Vous ne devez pas abandonner au bout de quelques mois si vous avez gagné peu avec les paris. Il faut être persévérant : apprendre beaucoup au début et en récolter les fruits plus tard.

N'espérez pas toucher le gros lot. Pari combiné, multiple pari : vous devez savoir quand jouer et aussi quand arrêter. Bien entendu, ils vous promettent le gros lot, un paquet d'argent si vous remportez vos paris, mais si vous avez bien fait votre analyse et détécté les éléments de valeurs, c'est un moyen de parier qui reste dangereux.

Dernier conseil : persévérez face à la variance, c'est-à-dire la part de chance dans les paris sportifs. Cette part de chance n’est pas maîtrisable par les parieurs. Par conséquent, les gains ne sont pas linéaires. Vous devez persévérer face à ce phénomène qui peut décourager de nombreux parieurs débutants.