Pièces de voitures : passez votre commande sur Internet !

Vous avez besoin de changer une pièce de votre voiture ? Mais, comme des millions de Français, avez-vous le réflexe de vous tourner vers Internet ? Car si l’achat en ligne de pièces de voitures était encore rare il y a peu, il connaît désormais un développement fulgurant. Freins, amortisseurs, boîte de vitesse, pièces de moteur, pneus, climatisation, échappement, filtres, essuie-glaces… la quasi totalité des pièces détachées pour votre auto peuvent à présent être commandées en un clic !

Depuis quelques années, les sites de vente en ligne de pièces pour automobile se sont multipliés à vitesse grand V. Un essor considérable qui devrait se poursuivre sans fléchir, grâce à diverses lois qui ont permis de libéraliser ce marché. En 2018, ce sont des milliers de Français qui commandent chaque jour des pièces détachées pour leur voiture sur des plateformes qui stockent plusieurs dizaines de milliers de références.

Les consomateurs ne s'y trompent pas. Question prix, il n'y a pas photo : les pièces auto vendues en ligne coûtent souvent entre 30% et 70% moins cher que dans les réseaux traditionnels. En outre, commander sur Internet offre la possibilité de réaliser de très fortes économies sur la réparation de votre voiture. En évitant de passer par un garagiste, vous évitez aussi de payer la marge qu'il retient sur l’achat des pièces auto.

A noter : les tarifs étant plus abordables en ligne, l’automobiliste est encouragé à intervenir plus rapidement sur son véhicule. C'est un gain en sécurité et en confort non négligeable.

L'achat en ligne de vos pièces détachées comporte d'autres avantages. Vous n'avez plus besoin de vous déplacer et gagnez du temps. Le choix des produits est conséquent, souvent plus large que dans le réseau conventionnel. La plupart des marques et des modèles sont représentés. Vous pouvez aussi comparer facilement les différents modèles de pièces pour votre véhicule. Enfin, les internautes peuvent échanger avis et conseils via des forums.

Sans surprise, les enquêtes d'opinion montrent que les automobilistes sont généralement très satisfaits de ce nouveau canal d'achat. Alors n'hésitez plus : si vous avez besoin de changer une pièce de votre véhicule, vous avez tout intérêt à l’acquérir en ligne, chez l'un des nouveaux acteurs du secteur.

Photo : Y. Coeuru/Flickr