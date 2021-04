Portage salarial en Chine ou création d’entreprise à Singapour : faites votre choix !

Créer une entreprise en Asie, et tout particulièrement en Chine, n'est pas toujours chose aisée. Pour simplifier, deux cas de figure peuvent se présenter à vous. Si vous envisagez d'ouvrir une usine, d’embaucher plus de cinq travailleurs, ou de recevoir des paiements sans payer de commission à une entreprise intermédiaire, alors l’ouverture d’une société sur place est indispensable. Dans tous les autres cas, il existe des solutions plus simples, comme le recours à une société de portage salarial.

Une société de portage salarial est une entreprise qui héberge vos employés. Cette solution vous permet de démarrer une activité à l’étranger avec l’appui de salariés, sans avoir à créer une entreprise dans le pays. C’est une société tierce, dite « de portage salarial », qui est, au regard de la loi, l’employeur officiel des « portés » (ou salariés). Le portage salarial en Chine offre donc la possibilité de démarrer rapidement une activité sur le territoire, sans risque du point de vue de la gestion de ressources humaines.

Se libérer des contraintes administratives

Passer par une société de portage salarial pour son activité en Chine permet de ne pas s’embarrasser des démarches administratives, notamment fiscales. Le portage salarial permet aussi de contourner les contraintes bancaires. En effet, la Chine multiplie les restrictions lors de l’ouverture d’un compte bancaire par un étranger. Une documentation abondante et des informations sur la provenance des fonds déposés doivent pouvoir être communiquées aux banques. Le recours à une société de portage salarial permet de gagner un temps précieux et de vous concentrer sur votre cœur de métier.

Ainsi, si vous souhaitez disposer d'employés basés localement, une société de portage peut vous aider à prendre en charge les procédures de visa de travail, mais aussi à recruter des employés, à payer les salaires, les taxes, l’assurance, les cotisations ou les congés maternité de vos employés. Une société de portage reçoit également les paiements de vos clients chinois directement en Chine, elle paie à votre place vos fournisseurs, loue des bureaux pour vos employés ou un entrepôt pour vos produits.

Créer une entreprise à Singapour

Vous désirez vous implanter en Asie ? La création entreprise à Singapour peut être une alternative et constituer une très bonne opportunité. Place forte de l’économie mondiale, cette cité-État jouit d’un rôle dynamique dans nombre d’industries, dont la finance internationale, la logistique, le transport maritime et la technologie financière. Fréquemment classée parmi les plus ouvertes au monde, l’économie de Singapour offre des règles favorables aux entreprises, une fiscalité réduite, une gouvernance efficace et un haut niveau de stabilité politique et réglementaire.

Pour toutes ces raisons, Singapour attire un large éventail de sociétés étrangères. Et si Singapour offre toute une gamme de formes juridiques de sociétés, sachez que la société privée à responsabilité limitée est la plus commune, offrant une flexibilité considérable et facile à maintenir dans le temps.