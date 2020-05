Pourquoi acheter ou vendre en ligne du matériel agricole d’occasion ?

De nos jours, de nombreux particuliers projettent de vendre leurs tracteurs afin de faire face à certaines dépenses. De même, de plus en plus de particuliers préfèrent acheter des tracteurs d’occasion plutôt que de miser sur du neuf. Chaque année, ce sont près de 40 000 tracteurs neufs qui sont vendus en France contre environ 91 000 engins d’occasion. Le prix y est bien sûr pour quelque chose, mais l’achat d’un matériel agricole d’occasion présente d’autres avantages. Surtout si l'achat s'effectue en ligne.

Pourquoi acheter du matériel agricole d'occasion

L’achat d’un équipement neuf n’est pas toujours facile quand on démarre dans l’agriculture. Il peut donc être judicieux d’acquérir du matériel d’occasion ou de louer des équipements en fonction de ses besoins.

Permettant de s’équiper à petit prix, l’achat d’un matériel agricole d’occasion est intéressant dans la mesure où l’occasion se déprécie moins vite que le neuf. Sachant que ce dernier perd 15 à 20 % de sa valeur la première et la deuxième année, 12 à 15 % la troisième année, et ainsi de suite, un matériel agricole de trois ans peut représenter une économie de 45 à 55 %.

Plus abordable qu’un neuf, un tracteur d'occasion bien choisi peut offrir la même qualité de travail et le même confort aux agriculteurs. Le matériel agricole est fabriqué avec des composants conçus pour durer très longtemps. Il est donc conseillé d'opter pour du matériel d’occasion lors de l’achat ou de la modernisation de votre équipement.

Autre avantage de l’achat de matériels agricoles d’occasion : des délais de livraison plus courts. Les tracteurs d’occasion sont généralement disponibles immédiatement, tandis que les délais de livraison d’un matériel neuf peuvent être assez longs.

Acheter un tracteur d’occasion : comment s’y prendre ?

L’achat d’un tracteur d’occasion nécessite un contrôle minutieux pour détecter les problèmes éventuels.

Avant d’acheter un tracteur d’occasion, déterminez l’utilisation que vous allez en faire. N'investissez pas sur du matériel surdimensionné ou sous dimensionné. Portez un regard particulier à la puissance de l’engin, de sorte qu’elle soit en accord avec votre outillage.

Notez qu’un tracteur trop juste va entraîner une surconsommation en plus des pannes diverses sur le long terme. À l’inverse, un tracteur trop puissant peut rapidement devenir un investissement déraisonnable, car vous ne l’utiliserez jamais à ses capacités.

Il est naturel de tenir compte de l’année de fabrication d’un équipement d’occasion avant tout achat. Cependant, ce facteur n’est pas toujours fiable. En effet, si vous envisagez d’acheter un tracteur d’occasion, qui a été utilisé à 30 % de sa capacité pendant six ans, il présentera certainement moins de problèmes et de signes d’usure par rapport à un tracteur qui aurait été utilisé à 100 % de sa capacité pendant quatre ans.

L’historique d’un tracteur d’occasion est beaucoup plus important que la date de sa fabrication. Il s’agit d’un facteur décisif pour en savoir davantage sur l’état actuel du matériel. Pensez ainsi à consulter le carnet d’entretien général du matériel pour éviter les mauvaises surprises. Vous pouvez aussi prendre contact avec le propriétaire, afin d’en savoir plus sur le tracteur.

Pourquoi acheter ou vendre en ligne

Il y a encore quelques années, les agriculteurs étaient obligés de passer par des concessionnaires pour revendre leur matériel. Ce qui avait pour inconvénient de leur faire payer des commissions souvent importantes.

Aujourd’hui, il existe des plateformes en ligne qui permettent de vendre rapidement son tracteur. L’acheteur peut alors réaliser toute l’opération en quelques clics.

Si vous choisissez ce canal pour vendre votre machine, soyez attentif à certains éléments qui pourraient faciliter l’opération :

- Soyez le plus clair possible sur les détails du matériel. Ainsi, vous offrez le maximum d’éléments au futur acheteur et facilitez sa prise de décision.

- Pensez à soigner le visuel afin de rendre votre annonce attrayante. Comme dans toute opération commerciale, la première impression est essentielle, et il convient de se distinguer des autres annonces.

- Pensez aussi à bien choisir la plateforme sur laquelle vous allez publier votre annonce. D'ailleurs, si vous êtes acheteur, prenez aussi le temps de bien vérifier l’annonce afin de savoir si elle est fiable ou pas. Ne faites confiance qu'à des plateformes spécialisées afin d’éviter les arnaques.

Crédit image : "Tracteurs Someca" by zigazou76 is licensed under CC BY 2.0