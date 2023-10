Pourquoi choisir les jeux Provably Fair ?

Les nouvelles technologies sont omniprésentes dans le monde du Gaming et des jeux d’argent. Parmi elles, la fonction Provably Fair est l’une des plus utilisées actuellement. Nous souhaitons vous faire découvrir ce nouveau système et l’intérêt de choisir des jeux propulsés par cette technologie unique. C’est parti !

C’est quoi la technologie Provably Fair

En français, ce terme veut dire « Prouvablement équitable » ce qui signifie que les joueurs peuvent vérifier l’équité des jeux auxquels ils participent (source : https://www.bitcoincasinos.com/fr/). Concrètement, le système Provably Fair utilise la blockchain pour rendre chaque tirage unique et pour que les joueurs puissent profiter d’une transparence totale lors de leurs sessions de casino en ligne. Grâce à la technologie Provably Fair, la manipulation des joueurs ou des casinos devient tout simplement impossible ! C’est une avancée considérable dans le monde des jeux d’argent, disponible sur beaucoup de nouvelles machines à sous, jeux de table ou mini-jeux.

Découvrir le fonctionnement du système Provably Fair

Pour que vous puissiez comprendre au mieux l’intérêt de jouer à des jeux Provably Fair, essentiellement présent sur les meilleurs bitcoin casinos, nous souhaitons vous détailler son fonctionnement. Cette partie est légèrement technique, mais est importante à comprendre !

Premier mélange

La première étape ne change pas ! Le casino en ligne mélange le jeu grâce à un algorithme RNG de tirage aléatoire. Ce mélange est donc géré par les serveurs de votre opérateur, il est appelé également le « Secret ».

Génération de Seeds et Hashes

La maison de jeu génère ensuite un serveur-seed de données aléatoires. Celui-ci est alors combiné au premier secret et haché. De votre côté, vous fournissez également un seed aléatoire (ou manuel) grâce à votre navigateur web, que votre casino ne peut ni prédire ni voir.

Deal

Une fois que les deux secrets sont générés du côté du joueur et du casino, ils sont combinés pour former une réponse inconnue aux deux parties. C’est comme si l’on coupe un jeu de cartes en deux par une main neutre. C’est à ce moment précis que la main ou la partie est distribuée et révélée.

Vérification

C’est l’un des principaux intérêts de cette nouvelle technologie Provably Fair : la vérification ! Une fois que le tirage est effectué, le serveur-seed est révélé pour pouvoir vérifier le hachage du casino et du joueur. Grâce à une adresse unique enregistrée sur la blockchain, vous avez donc une trace de chaque action des serveurs pour générer le résultat du tirage.

Actuellement, de nombreux jeux utilisent ce nouveau processus pour pouvoir fournir des parties garanties équitables. Si vous avez la chance de rejoindre une plateforme qui met en avant des jeux de la dernière génération, vous allez forcément pouvoir en profiter ! Cette fonction résout le problème de transparence des anciens algorithmes RNG, qui n’étaient visibles que par les opérateurs et fournisseurs de jeu bitcoin.

Vérifier le tirage du jeu manuellement

Maintenant que vous avez compris comment fonctionne concrètement le nouveau système Provably Fair basé sur la technologie de la blockchain, nous voulons vous expliquer concrètement comment faire pour vérifier chaque partie de casino !

Les étapes pour vérifier manuellement :

Se rendre sur un site tiers de calculation de hachage comme Quickhash Sélectionner l’algorithme de hachage SHA-256 Copier le Résultats et le Secret de votre partie et le coller dans le formulaire Appuyer sur le bouton « Générer » Vérifier que le hachage correspond au hachage initial

Rassurez-vous tout de suite, vous n’avez pas réellement besoin d’utiliser le mode manuel pour vérifier que votre tirage s’est bien déroulé. La plupart des machines à sous et jeux de table qui utilisent la technologie Provably Fair permettent de vérifier en un clic depuis l’interface du jeu. Une transparence totale que beaucoup attendaient dans le monde du Gaming.

Pourquoi choisir des jeux Provably Fair ?

Vous vous demandez si jouer à des jeux de casino qui utilisent la nouvelle fonction Provably Fair vaut vraiment la peine ? Nous souhaitons répondre à cette question en vous dévoilant les principaux avantages de cette nouvelle façon de procéder.

Les avantages des jeux Provably Fair :

Impossible pour le casino de fausser le résultat

Vérifier de manière indépendante chaque partie

Hashes sont irréversibles et aucun retour en arrière n’est possible

Transparence totale pour le casino et le joueur

Assurance de jouer de manière équitable

Disponible déjà sur des milliers de jeux

Nous avons remarqué que pour le moment, ce sont les Bitcoins casino qui proposent la majorité des jeux Provably Fair. En effet, ces plateformes mettent en avant l’utilisation de la blockchain pour les paiements, mais également pour les tirages ! Le Web3 influence de plus en plus les opérateurs de jeu en ligne.

Les meilleurs jeux de casino Provably Fair

La rédaction souhaite vous permettre de découvrir cette technologie de la meilleure des façons ! Pour cela, nous avons pris le temps d’essayer un grand nombre de jeux de casino Provably Fair disponibles sur le marché !

Aviator : le mini-jeu de crash lancé par Spribe est l’un des premiers à avoir intégré la Preuve de jeu équitable à son logiciel ! Vous pouvez déterminer un seed-client aléatoire ou manuel à chaque partie ;

: le mini-jeu de crash lancé par Spribe est l’un des premiers à avoir intégré la Preuve de jeu équitable à son logiciel ! Vous pouvez déterminer un seed-client aléatoire ou manuel à chaque partie ; Dice : ce titre développé et mis en ligne par Stake possède le système Provably Fair et permet aux joueurs de s’assurer que chaque nombre est déterminé de manière aléatoire. Le jeu Dice est l’un des plus réputés dans ce nouveau domaine ;

: ce titre développé et mis en ligne par Stake possède le système Provably Fair et permet aux joueurs de s’assurer que chaque nombre est déterminé de manière aléatoire. Le jeu Dice est l’un des plus réputés dans ce nouveau domaine ; Aviatrix : ce nouveau jeu basé sur un système de Play2earn est l’un des meilleurs représentants de la technologie Provably Fair ! Vous pouvez évidemment générer une seed manuelle ou aléatoire et connaître le prochain hachage. Aviatrix permet même de vérifier le tirage depuis son interface.

Nous vous recommandons fortement de vous tourner vers les jeux de la nouvelle génération pour profiter de cette excellente technologie ! Rassurez-vous, les nouvelles créations des meilleurs éditeurs intègrent de plus en plus Provably Fair. C’est devenu le meilleur moyen pour assurer aux joueurs et aux casinos une équité totale et transparente.