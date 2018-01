Pourquoi investir dans l’immobilier neuf en 2018 ?

Pour de nombreux Français, investir dans l'immobilier neuf est un placement sûr et rentable, qui présente des avantages incomparables. Après une année 2017 très favorable à l'achat immobilier neuf, comment se profile l'année 2018 ?

Le gouvernement d'Emmanuel Macron a annoncé des changements importants pour le marché immobilier, qui concernent à la fois les aides financières à un achat immobilier, la fiscalité sur certains types de biens, les impôts locaux ou encore certaines éléments des financements immobiliers telle que l’assurance emprunteur.

D'abord, le gouvernement a décidé de réduire l’enveloppe pour le prêt à taux zéro (PTZ) à l’achat d’une maison ou d’un appartement pour un primo-accédant qui souhaite en faire sa résidence principale. Cette aide va en effet être recentrée sur des zones prioritaires. Ainsi, le montant d’un PTZ pour un logement neuf sera revu à la baisse pour les achats dans une commune en zone B2 et C : 20 % du montant de l’achat pourra être financé par un PTZ en 2018, et non plus 40 % comme précédemment. En revanche, pour les autres zones, il n'y aura pas de changement du prêt à taux zéro pour de l’immobilier neuf en 2018.

Autre mesure marquante annoncée par le gouvernement : une restriction sur les communes éligibles à la défiscalisation Pinel. Pour rappel, le principe de la loi Pinel est d’offrir aux investisseurs immobiliers, qui achètent un logement pour le louer, une réduction d'impôt pouvant aller jusqu'à 21 %. L'investisseur a la possibilité de choisir la durée d'engagement de location qu'il souhaite, avec une réduction d’impôt associée à son investissement locatif. S'il s'engage à louer son logement neuf sur 6 ans, il obtient une réduction d’impôt de 12% sur le prix d'acquisition du bien immobilier avec la possibilité de renouveler l’engagement une première fois pour 3 ans avec un avantage fiscal de 6% puis une prolongation supplémentaire de 3 ans à 3% ; soit jusqu’à 12 ans permettant un avantage fiscal pouvant atteindre 21%. S'il s'engage à louer son logement neuf sur 9 ans, il obtient une réduction d’impôt de 18%, avec une possibilité d’une prolongation de 3 ans de l’engagement de location initial ; soit jusqu’à 12 ans permettant un avantage fiscal pouvant atteindre 21%.

Cette aide fiscale va donc subir des coupes budgétaires dès 2018. Afin de diriger ce flux de capitaux vers les secteurs qui en ont le plus besoin, le gouvernement va mettre en place une restriction des communes éligibles à celles en zone A et à celles en zone B1 qui obtiendront une dérogation du préfet sur justification des besoins à partir du 1er janvier 2018. Le gouvernement a par ailleurs déclaré qu’il prolongeait ce dispositif de défiscalisation jusque fin 2021 dans ces conditions.

Il sera également possible à partir de cette année de résilier son assurance emprunteur à la date anniversaire du contrat pour en souscrire une autre avec des garanties au moins équivalente. De quoi permettre de faire jouer la concurrence entre les assureurs pour leur prêt immobilier et de profiter des offres offensives de certains contrats pour faire diminuer le montant de ses cotisations.

Au final, en 2018, on peut s’attendre à une stabilisation, voire à une légère baisse des prix. Le scénario le plus probable est celui d’une lente remontée des taux d’emprunt sur l’ensemble de l’année et d’une légère diminution des prix des logements, plutôt en seconde partie d’année.

Acheter du neuf : de nombreux avantages

Investir dans l'immobilier neuf reste un choix judicieux en 2018. En achetant un logement neuf, vous pouvez profiter de différentes formules de réduction d’impôts. Que vous achetiez pour vous loger, ou pour louer et profiter ainsi d’un revenu locatif, il existe des dispositifs d’État pour vous faire bénéficier d’un crédit d’impôt ou d’une réduction d’impôt. En achetant un logement dans l’immobilier neuf, les frais de notaire sont compris entre 2,25 % et 3 %, alors qu'avec un logement ancien, les frais de notaire atteignent souvent 7 à 8 % du prix du logement.

Acheter un logement neuf peut également vous permettre d’être exonéré de certaines taxes. Ainsi, dans de nombreuses communes, pendant les 2 ans suivant l’achat, l’acquéreur d’un logement neuf est exonéré de la part communale de la taxe foncière. Acquérir un bien immobilier neuf dans un rayon de 300 mètres autour d'une zone ANRU ou d'un QPV (Quartier Prioritaire de la Ville) permet de bénéficier d'un taux réduit de TVA.

Investir dans un logement neuf, c'est n'avoir besoin d'aucun travaux et bénéficier de frais d’entretien réduits. C'est aussi profiter d’un grand confort. Les équipements et matériaux sont choisis avec soin, dans le respect des normes les plus récentes et les plus exigeantes en termes d’isolation phonique. Cette conception optimisée vous permet de ne pas être dérangé par les bruits de la rue ou des appartements voisins. Le logement neuf bénéficie des dernières normes de performances thermiques et énergétiques. Des équipements innovants (radiateurs radiants, sèche-serviette…), associés à des doubles-vitrages, vous permettent d’associer confort et maîtrise de votre consommation énergétique.

Acheter un logement neuf, c’est aussi la garantie du respect de toutes les normes de sécurité en vigueur dans le monde du bâtiment. L’installation électrique est conçue avec des équipements récents et répond aux exigences de sécurité les plus grandes. La sécurité incendie se traduit par l’utilisation de matériaux résistants aux flammes. La sécurité pour les habitants, et en particulier les enfants, est assurée avec des prises électriques protégées, des rambardes de balcons étudiées, ou encore des revêtements adaptés aux pièces humides. La protection anti-intrusion, enfin, avec des volets en rez-de-chaussée, un interphone et un digicode.

Dernier aspect non négligeable : les logements neufs bénéficient de différentes garanties, qui engagent la responsabilité des professionnels du bâtiment : garantie de parfait achèvement, garantie de bon fonctionnement, garantie isolation phonique et garantie décennale.

TOP 5 des villes où il fait bon investir

Enfin, si vous hésitez encore sur le lieu où vous souhaitez acheter votre logement neuf, voici le TOP 5 des villes où il fait bon d'investir :

Rennes Bordeaux Nantes Montpellier Lyon

En tête du classement, Rennes est une ville agréable. Les prix de l’immobilier y sont assez raisonnables avec un prix moyen de près 3200 €/m² pour une maison neuve et d’environ 2500 €/m² pour un appartement neuf. Vous bénéficiez de frais de notaire réduits ainsi que d’une liberté totale quant à la décoration intérieure de votre bien immobilier.

En effectuant votre premier achat immobilier, vous pouvez bénéficier du PTZ qui vous viendra grandement en aide pour financer un logement neuf. A cela, s’ajoute la basse consommation énergétique des logements neufs à Rennes, qui fera la différence sur les factures énergétiques.

Enfin, pour un projet d’investissement locatif, le neuf s’avère bien plus lucratif (sachant que le prix moyen d’un loyer est de 10.6 €/m² à Rennes) au vu des lois de défiscalisation mises place pour les investisseurs. Les lois Pinel et Censi-Bouvard permettent en effet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le prix d’achat du bien immobilier et ce pour la location nue et meublée.