Pourquoi investir dans les grandes métropoles régionales ?

À l’heure où les taux d’emprunts sont bas, investir dans l’immobilier est un levier incroyable. Encore faut-il choisir la bonne localité ? Si vous souhaitez acheter un bureau ou un logement en vue d’une location, votre priorité sera d’être sûr que la demande soit présente ! Bien au-delà de la capitale parisienne, de nombreuses grandes métropoles sortent du lot.

Les critères d’investissement

En 2017, le marché de l’immobilier a connu un énorme boom. Plus de 60 000 logements ont été vendu en Île-de-France et aux abords des grandes métropoles régionales. Le dispositif Pinel a permis de créer un marché dynamique où les opportunités sont fleurissantes. Certes, les métropoles ne disposent pas du Grand Paris Express, mais elles offrent de belles perspectives d’investissements ! Se créer un patrimoine immobilier ultra rentable est alors possible, à condition d’être bien accompagné.

Pour vous y aider, les meilleurs investisseurs sont issus d’une formation d’agent commercial immobilier. Ils sont capables de reconnaître les zones à forts potentiels. Celles-ci doivent fournir des emplois dynamiques, des projets innovants, des lignes de transport, des offres culturelles, un bon dispositif de santé, … Vous pourrez être certain que les populations se bousculeront et que votre retour sur investissement sera au rendez-vous.

Les villes où investir

Se loger à Paris coûte en moyenne 19,6 €/m², à Nice 15,7 €/m², à Marseille 13,1 €/m², à Lille et Bordeaux 12,6 €/m², à Lyon 12,2 €/m², à Toulouse 11,7 €/m², à Grenoble et Nantes 11,5 €/m². Et pour trouver un nouveau locataire, un bailleur devra compter en moyenne 15 jours à Lille, 34 jours à Bordeaux, 35 jours à Nantes, 44 à Lyon, 52 à Nice, 57 jours à Toulouse, 59 à Paris, 66 jours à Grenoble et 72 jours à Marseille. Ce sont autant de facteurs à prendre en considération lors du choix de son investissement !

Sur le peloton de tête, on retrouvera : Lille, Bordeaux et Nantes. Lille est idéalement située entre Paris, Londres et Bruxelles. Cette ville dynamique a su conserver son histoire en misant sur une architecture spécifique et une politique culturelle et économique importante. Bordeaux offre un accès direct et rapide entre Paris et le centre-ville grâce au LGV Atlantique. Les accès sont facilités par la présence d’importantes lignes de tramway. Les prix qui ont considérablement augmenté en 2017, de l’ordre de 10 %, montrent bien que la ville bénéficie d’un fort potentiel. Nantes se place en troisième position. Elle est devenue depuis plusieurs années une ville très dynamique. Avec des infrastructures à la pointe et une qualité de vie exemplaire, elle attire les investisseurs. Suivront derrière : Marseille, Montpellier, Rennes, Toulouse, Angers et Nice.