Pourquoi le CBD est-il à la mode ?

Le CBD rencontre actuellement un succès grandissant. Cela tient sans doute à ses nombreux bienfaits pour la santé, mais aussi à la petite touche bien agréable qu'il apporte aux préparations culinaires.

Le CBD est l'abréviation du mot cannabidiol, qui est une molécule contenue dans la plante de chanvre et la plante de cannabis. Ce composé naturel provient plus précisément de la plante sativa. Aujourd'hui, les propriétés thérapeutiques du CBD sont testées et confirmées par des scientifiques et des médecins du monde entier.

À la différence du cannabis, le CBD est légal en France ainsi que dans d'autres pays d’Europe lorsqu’il contient moins de 0,2% de THC. Le cannabidiol n’a aucun effet psychotrope sur le corps. C’est une substance sûre et non addictive, qui procure une sensation de détente et de relaxation.

Les bienfaits du CBD

L'utilisation thérapeutique du CBD remonte à plusieurs milliers d’années. Ses bienfaits sur le corps varient selon la composition des fleurs ou des produits au CBD. Les bienfaits les plus courants sont les effets anti inflammatoires, anti-douleurs, la diminution du stress et de l’anxiété, ou encore l’amélioration du sommeil.

Les produits cutanés comme les cosmétiques ou les baumes peuvent avoir des effets positifs sur les maladies de la peau. Ainsi, l'huile de CBD pourrait présenter des avantages pour la gestion de l'acné, en permettant de réduire la production de sébum. Elle pourrait aussi servir à traiter l’eczéma, ou à soulager les démangeaisons.

Le cannabidiol peut également avoir des propriétés préventives, notamment à l'égard du cancer. Le CBD peut contribuer à atténuer les symptômes du cancer et les effets secondaires des traitements contre cette maladie. Le cannabidiol a des principes actifs pour modérer l’inflammation et modifier le mode de reproduction des cellules.

Comment consommer du CBD ?

Le CBD peut se trouver sous des formes très variées. On trouve du CBD, on l'a dit, sous forme de cosmétiques, en application cutanée.

Le CBD existe sous des formes plus classiques comme la fleur ou la résine. Les fleurs et les résines de CBD peuvent être consommées de trois façons différentes : en vaporisation, en infusion, ou en cuisine.

Sous la forme alimentaire, le cannabidiol est présent dans nombre de produits tels que l’huile de chanvre bio, qui aide à la digestion. Le chanvre peut être incorporé en pâtisserie dans vos gâteaux ou cookies tout comme dans les smoothies ou jus. Les gourmands pourront se laisser tenter par des produits comme le miel, le chocolat ou les pastilles.

Tisanes et thés au CBD : un plaisir à savourer

Si vous aimez les boissons, les infusions au CBD, qu’elles soient avec ou sans théine, peuvent vous plaire. Laissez infuser le CBD dans votre tasse et accordez-vous un savoureux moment de détente grâce aux bienfaits naturels du cannabidiol.

Dans la gamme bio à infuser du Petit Chanvre, chaque thé ou tisane au CBD vous invite à découvrir son doux parfum, ses arômes subtils et ses vertus médicinales.

Pour profiter pleinement des propriétés naturelles relaxantes et apaisantes du CBD, pensez à infuser le chanvre avec un corps gras, comme du lait, du beurre, du miel, afin de libérer ses principes actifs.

Crédit image : "CBD Cannabidol Oil Stock Photo, Free To Use" by Chemist 4 U is licensed under CC BY 2.0