Pourquoi les personnalités sont obligées de soigner leur e-réputation ?

La gestion de l’e-réputation revêt désormais une importance capitale quelle que soit la catégorie socioprofessionnelle concernée. Cela est dû au nombre croissant d’internautes, qui, par leurs avis, influencent l’image d’une personne morale ou physique. Parmi toutes ces catégories, les personnes publiques ont davantage intérêt à soigner leur réputation digitale. Et ce, pour de nombreuses raisons.

Personnalités et e-réputation

Quand on parle de personnalités, référence est aussitôt faite aux vedettes de la musique ou du cinéma. Mais bien d’autres corporations entrent dans cette catégorie :

les hommes politiques ;

les écrivains ;

les sportifs célèbres ;

les grands hommes d’affaires ;

les leaders d’opinion ;

les journalistes ;

les magistrats ;

les avocats…

Tous ces professionnels ont une influence directe sur le grand public. Elles ont un site internet et prennent des positions sur des sujets discutés sur les forums et la presse relaie régulièrement leurs activités. Des paparazzis et des fans peuvent aussi tenter de fouiller leur vie privée à la recherche de la moindre faille. Chacune de leurs publications est ainsi décortiquée en détail et ce sont autant de raisons qui devront pousser une personnalité à prendre soin de son image digitale, car des intox sur internet à son sujet peuvent détruire en un clin d’œil toute la réputation forgée des années durant. Le pire c’est que les moteurs de recherche en tiennent aussi compte lors de leur indexation. Dans le cas des hommes politiques, une mauvaise e-réputation pourra leur faire perdre leur électorat. Pour un avocat, cela l’empêcherait d’avoir une bonne audience auprès de sa clientèle. Comment mieux gérer son e-réputation ?

La suppression des informations gênantes

Tout n’est pas pour autant perdu quand une personnalité subit une crise d’identité digitale, car des techniques variées permettent de corriger le tir. Parmi elles se trouve le nettoyage des résultats des moteurs de recherche, Google notamment. En effet, c’est le principal canal par lequel passent les internautes en quête d’informations. Nettoyer les résultats sur les moteurs de recherche revient donc à demander l’effacement de ces données à connotations négatives. La demande se fait auprès de Google ou des sites d’avis sur lesquels elles ont été publiées. Cependant, cette procédure est réputée contraignante. Un autre moyen plus pratique permet de reprendre le contrôle de son e-réputation. Il s’agit du flooding qui consiste à faire reculer les informations négatives sur les résultats des SERPs.

E-réputation d’avocats : comme du lait sur le feu