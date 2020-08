Pourquoi utiliser des serveurs VPN français locaux

Les VPN sont des systèmes qui permettent de sécuriser et d'anonymiser des connexions à l'Internet. Jadis réservés aux entreprises soucieuses de sécuriser leur accès au réseau interne, les VPN se sont aujourd'hui répandus pour répondre aux besoins des particuliers en recherche de sécurité et d'anonymat sur l'Internet.

Qu’est-ce qu’un VPN ?

VPN est l’acronyme de « Virtual Private Network », c’est-à-dire réseau privé virtuel. Il s'agit d'un tunnel, créé entre votre ordinateur, ou votre réseau local et un serveur externe. La connexion est chiffrée de bout en bout suivant plusieurs protocoles possibles. Les protocoles de chiffrement les plus utilisés dans le domaine sont le L2TP, l’OpenVPN, et le PPTP.

Un logiciel France VPN est avantageux à plus d'un titre. Les données entre votre machine et le serveur passerelle vers l'Internet sont chiffrées : il est donc impossible pour votre fournisseur d'accès de savoir ce qui transite par votre connexion. C’est le serveur VPN qui effectuera vos requêtes et qui vous en communiquera le résultat par l’intermédiaire de ce tunnel chiffré.

En outre, l'ordinateur passerelle par lequel vous accédez à l'Internet dispose d'une autre adresse IP que celle de votre ordinateur personnel. Cet ordinateur passerelle peut se trouver en France, mais aussi n’importe où dans le monde. Comme c’est ce serveur qui communique, en clair, avec le reste des acteurs, c’est son adresse IP à lui qui est visible.

Pourquoi utiliser un VPN ?

L’utilisation d’un VPN peut servir à plusieurs choses, à commencer par le téléchargement illégal. Une grande majorité des abonnements VPN servent en effet à cette utilisation. Mais les réseaux privés virtuels apportent également une sécurisation poussée des connexions Internet notamment pour réaliser des paiements en ligne.

Un VPN est très utile pour accéder à des services en ligne à l'étranger avec une restriction géographique. Certains opérateurs limitent l'accès à leurs services aux résidents de leur pays uniquement. C'est le cas pour certaines chaînes de télévision ou certains services bancaires. Si vous êtes en voyage ou résident à l'étranger, il est particulièrement intéressant de pouvoir contourner cette limitation.

Grâce au VPN, vous pouvez aussi contourner la censure et accéder à l'Internet dans des pays qui, à l'instar de la Chine et de la Russie, pratiquent une certaine forme de censure du contenu en ligne accessible à leurs citoyens, ou qui appliquent une surveillance des communications.

Un VPN permet d'avoir accès à l'Internet à travers une connexion sécurisée. Avec un VPN, votre connexion est chiffrée de point à point, c’est-à-dire que personne ne peut lire ou intercepter vos données personnelles lorsque vous êtes connecté. Cela assure un niveau de confidentialité très élevé. En utilisant un VPN, vous protégez vos communications, c’est-à-dire votre historique de navigation et vos emails, deux sources d’approvisionnement de ceux qui collectent vos données à votre insu.

Si vous utilisez un Wi-Fi public comme celui d'un restaurant, d'une bibliothèque ou d'un parc, un logiciel VPN peut s'avérer très pratique pour sécuriser votre connexion. Les réseaux Wi-Fi ouverts constituent en effet les terrains de jeu des pirates qui s'efforcent d'accéder à vos données.

Si vous hésitez encore à utiliser un VPN en France, sachez que cela peut vous permettre d'accéder à des services de streaming locaux, tels que Netflix France, Canal +, France2, My TF1 et bien d'autres.