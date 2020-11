Pourquoi Wondershare Filmora est l’un des meilleurs montages vidéo pour tous ?

Vous voulez disposer d'un logiciel de montage vidéo facile, de bonne qualité, pour réaliser vos vidéos YouTube, monter vos vidéos de vacances ou de mariage, ou ajouter quelques éléments à votre vidéo Gaming, du Vlog, du Podcast ?

Wondershare Filmora est le logiciel montage qu'il vous faut.

Découvrez Filmora X, la nouvelle et puisssante version de Filmora

Wondershare Filmora est un logiciel montage vidéo facile à utiliser et très tendance qui vous permet de donner du poids à votre histoire, quel que soit votre niveau de compétence. Filmora vous aide à démarrer tout nouveau projet de film en important et en éditant votre vidéo, en ajoutant des effets spéciaux et des transitions, et en partageant votre production finale sur les réseaux sociaux, les appareils mobiles ou les DVD.

Une nouvelle version du logiciel, Filmora X, vient récemment de paraître. Avec un design épuré à la fois moderne et efficace, le logiciel de montage Filmora X est l’outil intuitif facile d’utilisation idéal pour qui veut créer des vidéos aisément. Il n’y a pas aucune difficulté à l’autoapprentissage. Considéré comme le meilleur éditeur vidéo pour les débutants, Filmora X permet de créer des films de qualité professionnelle avec leur lot d’effets visuels.

Les nouvelles fonctionnalités de Filmora X

Filmora X offre de nombreuses nouvelles fonctionnalités par rapport à son prédécesseur. D'abord, Filmora X simplifie les fonctionnalités avancées pour vous faire gagner du temps.

Ainsi, la fonction Keyframing permet de créer des animations personnalisées pour augmenter l'engagement visuel. La fonction Motion Tracking permet, elle, d'améliorer vos compétences en montage vidéo grâce à un suivi d'objet intuitif et accessible à tous.

Ensuite, Filmora X coupe les actions répétitives de manière à ce que vous puissiez passer plus de temps à développer votre créativité. Avec la fonctionnalité Audio Ducking, faites fondre votre piste sonore de fond par dessous les dialogues de votre vidéo et faites-les ainsi ressortir. Avec Color Match (Couleur Correspondante), gagnez du temps en appliquant les paramètres de correction des couleurs sur plusieurs clips à la fois. La fonction Keyboard Shortcut (Raccourcis Clavier) vous permet, quant à elle, d'éditer plus rapidement en utilisant des raccourcis clavier.

Le montage doit être une aventure créative, et Filmora X dispose des outils nécessaires

pour rendre votre expérience agréable. Avec la fonction Effets Vidéo, découvrez des transitions créatives, des filtres, des titres et des éléments en mouvement exclusifs à Filmora. Le Fond Vert, lui, vous permet de réimaginer votre monde en modifiant les décors et en créant des effets spéciaux. Avec le Contrôle de Vitesse, faites une avance rapide vers la partie désirée ou ralentissez un moment particulier. Parmi les nombreuses autres fonctions que vous offre Filmora X, notons encore l'Étalonnage des Couleurs, qui vous permet de donner à vos vidéos une touche hollywoodienne et de personnaliser votre création.

Les avantages de Filmora X

Le logiciel Filmora X présente de nombreux avantages. Il s'avère simple à utiliser et propose des fonctions puissantes, comme la prévisualisation et la capture d'écran haute résolution. Vous trouverez beaucoup de ressources (musiques gratuites, effets spéciaux, textes, etc.) libres de droits dans Filmora. Au final, ce sont plus de 10 millions de nouvelles ressources qui sont disponibles.

Avec Filmora X, vous disposez de plus de tutoriels d’apprentissage. Wondershare Filmora a même une chaîne YouTube avec des supers tutoriels en français. Grâce à Filmora X, vous avez la garantie d'une grande qualité vidéo. C’est un bon choix pour vous de créer facilement des vidéos de qualité professionnelle en quelques minutes.

Le prix de ce nouveau logiciel est par ailleurs tout à fait convenable : le téléchargement et l'essai sont gratuits, mais il y a un filigrane. 39,99 euros vous permettent d’enlever le filigrane.

Téléchargez et essayez Wondershare Filmora !

Simple d'utilisation, riche de fonctionnalités nouvelles, très abordable financièrement, Filmora X est à recommander à tous ceux qui veulent s'essayer au montage vidéo, quel que soit leur niveau. Notez, pour terminer, que le logiciel fonctionne sur PC (Windows) et Mac, et possède la version smartphone.

Il ne vous reste plus qu'à télécharger Filmora X pour expérimenter par vous-même le plaisir du montage vidéo !