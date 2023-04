Pre-workout : l’essentiel à savoir pour bien s’en servir 

Ces dernières années, le pre-workout tend à devenir un incontournable pour de nombreux sportifs amateurs et professionnels qui visent à maximiser leurs performances lors de leurs séances d'entraînement. Les pre-workout sont en réalité des suppléments qui contiennent un mélange d'ingrédients stimulants comme la bêta-alanine, la caféine, et autres substances qui améliorent l'énergie, la concentration, l'endurance ainsi que la force musculaire. Toutefois, comme c'est le cas avec tous les compléments alimentaires, il est important de comprendre comment les pre-workout fonctionnent et comment les utiliser efficacement et sans risque. Découvrez dans ce billet l’essentiel à savoir pour le faire de la plus belle des manières.

Pre-workout : ce qu’il faut retenir le concernant

Le pre-workout est ce complément alimentaire que vous prenez pour améliorer vos performances sportives. En le prenant, vos progrès ne stagneront point. En effet, son rôle est de fournir de l’énergie rapide au consommateur. Il se présente la plupart du temps sous forme de poudre que le consommateur dilue dans une boisson. Vous connaissez à présent son mode de consommation.

Vous avez sûrement remarqué que « Pre-workout » n’est pas un mot français. En effet, il s’agit d’un anglicisme qu’on peut littéralement traduire par « pré-entraînement ». Cela voudra signifier que ce booster doit être pris avant que vous ne vous mettiez à vous entraîner, quelle que soit la discipline sportive. Vous pouvez donc prendre un pre-workout avant chaque entraînement. Mais, n’exagérez pas non plus.

Si ce complément alimentaire donne de l’énergie rapide et accroît les capacités physiques de l’intéressé tout en lui permettant d’être plus concentré, c’est en raison de sa composition. Quels sont les principaux ingrédients qu’on retrouve dans ce complément alimentaire ?

La caféine

Aujourd’hui, il est pratiquement connu de tous que la caféine est un véritable stimulateur d’énergie et de concentration. Il n’est alors pas étonnant qu’elle se retrouve dans le pre-workout. C’est pour cela que même si vous êtes éreinté, vous pouvez maintenir vos performances physiques et cognitives après avoir consommé ce complément alimentaire. N’hésitez alors pas à en prendre pour la musculation. Notez que la BCAA est un acide aminé qu’on y retrouve et qui diminue aussi la fatigue mentale.

Bêta-alanine

Il s’agit ici d’un acide aminé. Il est souvent utilisé pour venir à bout de la fatigue musculaire. C’est grâce à son action qu’en consommant le pré-workout, vous ne pouvez pas vite sentir la fatigue. Il vous est donc possible d’enchaîner les répétitions tout en étant fier de vos performances.

La citrulline

Elle est aussi un acide aminé. Grâce à elle, les vaisseaux sanguins se dilatent plus facilement. Par son action, le sang circule parfaitement dans votre organisme lorsque vous vous entraînez. Les muscles retrouvent alors l’oxygène et les nutriments qu’il leur faut pour être bien performants. Tout comme la Bêta-alanine, cet ingrédient permet au consommateur de ne pas être trop vite fatigué.

Quand faut-il prendre le pre-workout ?

II est conseillé de prendre ce complément alimentaire entre 15 et 30 minutes avant votre entraînement. Ainsi, vous permettrez aux ingrédients qui s’y retrouvent de commencer à faire effet. C’est à ce prix que vous pourrez réellement profiter de leurs bienfaits lorsque vous vous entraînez.

Pour être sûr que vous ressentirez ces effets au moment opportun, testez des prises à divers intervalles. Vous détecterez celle qui marche le plus pour vous, car nos organismes ne réagissent pas toujours de la même manière. Procédez de cette manière et vous pourrez identifier la dose qui répond le plus aux exigences de votre corps.

Si vous voyez la dose prescrite sur l’étiquette, ne l’excédez surtout pas. Par ailleurs, il est interdit de le prendre tard dans la journée ou avant de tomber dans les bras de Morphée. Si vous le faites, vous aurez simplement du mal à trouver le sommeil.

Prenez-le par cycle pour des résultats durables dans le temps

Lorsque vous prenez ce booster à répétition, votre organisme n’en serait plus sensible. Vous aurez donc du mal à percevoir ses effets dans le temps. Vous serez alors obligé d’augmenter la dose, ce qui n’est pas réellement conseillé. Si vous misez sur ce booster qui a de puissants effets, il est recommandé d’en prendre deux par semaine. Vous pouvez le faire pendant six semaines.

Courant ces dernières, n’en prenez pas durant deux semaines. En respectant ce principe, vous serez toujours fier de vos performances physiques. Vous allez pouvoir faire des économies. Toutefois, si vous misez sur des pre-workout qui ne sont pas faits à base de stimulant, vous pouvez les consommer à votre guise. Autrement dit, vous n’avez pas besoin de respecter un cycle.

Ne le prenez surtout pas quand vous n’avez rien dans le ventre

Il est déconseillé de consommer le booster à jeun. Si vous le faites, vous aurez la nausée et l’anxiété s’installera. En outre, vous ne pouvez pas bien vous concentrer. Avant de prendre ce stimulant, mangez donc d’abord. Vous pouvez le consommer trente minutes à une heure après ce repas.

De ce fait, vous ne ressentirez quasiment pas ses effets secondaires. Quant au repas, il ne doit pas être composé de n’importe quel aliment. Les aliments qui contiennent trop de fibres sont déconseillés. Ne mangez pas trop non plus. N’oubliez pas que vous allez vous entraîner. Un corps lourd aura du mal à faire de la musculation. Il existe des repas pré-training que vous pouvez prendre. Au nombre de ceux-ci, on peut citer :

Le pain complet mélangé au miel ;

Le fromage blanc avec des céréales complètes ;

Le pain accompagné d’œufs et de fromages ;

Le riz complet et le poulet, etc.

En prenant l’un de ces repas avant l’entraînement et en y ajoutant le pre-workout au temps convenable, votre séance d’entraînement sera une partie de plaisir.