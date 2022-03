Préparer son jardin avant l’arrivée des beaux jours

Alors que l’hiver semble sans fin et que nous avons tous besoin de l’arrivée du soleil, il est temps de commencer à préparer son jardin, afin de ne pas perdre une miette des beaux jours. Barbecues, piscines, pétanque et autres apéros entre amis… Pour ne rien en perdre, préparons dès à présent notre jardin pour être fin prêt le jour J. Et cette remise en route est également une excellente activité familiale !

Tailler ses arbres et ses haies

Un peu de jardinage s’impose pour bien débuter. Il est nécessaire de commencer par une taille des vos arbres, et notamment de vos arbres fruitiers afin d’assurer une bonne production cette été. De même, une coupe de vos haies vous assurera un rendu visuel impeccable tout en la gardant en bonne santé. Une fois remis en état tous ces arbres, n’hésitez pas à couper votre pelouse et à enlever toutes les feuilles mortes qui sont tombées durant l’hiver. Cela vous permettra d’y voir beaucoup plus clair et d’éviter des chutes bêtes … Et si le coeur vous en dit, vous pouvez également planter de nouvelles fleurs pour egayer et colorer votre jardin !

Préparer son mobilier de jardin

Ensuite il est temps de remettre en état et en ordre de marche tout votre mobilier de jardin, y compris les jeux. On pense bien évidemment à la balançoire et au toboggan qui ravissent vos enfants. Une petite vérification de sécurité s’impose, tout comme un petit nettoyage express. Ensuite, il est temps de ressortir du garage votre chaise de jardin ainsi que votre salon de jardin et même vos transats pour vous allonger au soleil. Si vous en possédez un, pensez également à sortir votre hamac, en prévision des siestes estivales bien méritées.

Remettre sa piscine en marche et en état

Pour les chanceux qui possèdent une piscine, il est également temps de la remettre en marche. Vérifier notamment la pompe et les différents filtres, ainsi que les niveau de chlore ou de sel en fonction de ce que vous utilisez. N’hésitez pas à passer aussi un coup de robot nettoyeur, afin d’enlever toutes les saletés accumulées durant l’hiver. Et pour combler vos enfants, vous pouvez gonfler les bouées et autres jouets de piscine avant même qu’ils vous le demandent !

Mettre en terre les plants de son potager

Si vous en possédez un, il est également temps de relancer votre potager. Après un rapide coup de pelle pour remuer la terre, mettez en terre les petits plans de tomates, concombre et autres courgettes, et relancez l’arrosage automatique du potager (ça fait toujours un truc en moins à penser !). Ensuite, laissez le temps au temps et d’ici quelques semaines vous pourrez déguster de succulentes légumes du jardin ! Toute la famille sera ravi, du plus grand au plus petit !

Alors un peu de courage et lancez vous dans cette préparation, qui commence à sentir bon l'été et les bons moments au soleil !