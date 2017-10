Propriétaires, n’ayez plus peur de la colocation !

La colocation a longtemps fait peur aux propriétaires. En effet, ce type de location n'est vraiment rentable que si l'on parvient à conserver tous ses locataires sous le même toit. En cas de mésentente, il existe un risque réel de départ d'un ou plusieurs locataires et donc d'une baisse des loyers conséquente. Un propriétaire peut aussi avoir la hantise de voir son bien détérioré par la présence de plusieurs occupants. Pourtant, la colocation présente de nombreux avantages, et il existe aujourd'hui des solutions simples pour éviter tout désagrément.

Le premier avantage de la colocation pour les propriétaires, c'est que ce qu'on appelle la carence locative, à savoir le fait de ne pas avoir de locataire dans son logement, est pratiquement inexistante. En effet, les demandes de colocations sont en général plus nombreuses que les logements proposés. Ajoutez à cela que, si un des colocataires décide de quitter les lieux, les colocataires restants auront tendance à vouloir choisir eux-mêmes le nouvel arrivant, ce qui évitera au propriétaire certaines tâches fastidieuses, comme l’organisation des visites, ou la publication des petites annonces en ligne. Bref, la colocation offre un vrai gain de temps et d'argent au propriétaire.

Parmi les avantages de la colocation pour les propriétaires, la réduction du risque d’impayé n'est pas le moindre. Et ce risque d'impayé est d'autant plus faible que vous avez des locataires nombreux. La colocation permet en effet de bénéficier de cautions multiples, de garants plus solides, et même de la mise en place d’une clause de solidarité ; celle-ci vous garantit d'encaisser chaque mois la somme escomptée. La colocation vous permet aussi de toucher des loyers plus élevés qu'un autre type de location, et ce pour une raison simple : dans la mesure où le logement comprend plusieurs locataires, le loyer est divisé entre les différents occupants. En tant que propriétaire, vous pouvez donc augmenter sensiblement votre loyer, chose impossible s'il n’y avait eu qu’un seul locataire. Notez également qu'une colocation meublée vous permettra d’avoir la meilleure rentabilité locative possible pour votre logement. Pour approfondir toutes ces questions, rendez-vous sur le site de l'UNPI.