Publier une annonce légale en ligne : quelques conseils

Pour publier une annonce légale et que la publication soit officielle, vous devez choisir un journal habilité par arrêté de la préfecture d'arrondissement dans lequel est domicilié votre société ou votre nom propre. Publier en ligne est le moyen le plus pratique pour que votre publication d'annonce légale s'opère dans les plus brefs délais. Voici quelques conseils pour publier une annonce légale en ligne à moindre coût.

Le prix de votre annonce légale varie en fonction du département, mais ne change pas selon le journal, car les modèles fournis en ligne sont les mêmes pour tout le territoire.

Pour calculer le prix de votre annonce légale, il vous suffit de multiplier le nombre de lignes par le coût de la ligne selon son département. En effet, le tarif à la ligne est fixé en fonction du département du siège social selon l'arrêté du 19 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2012, modifié par l'arrêté du 22 décembre 2017.

Pour réduire les coûts, votre annonce doit compter le moins de lignes possible. Plus le nombre de lignes est réduit, moins l'annonce légale est chère. Vous devez donc éviter tout superflu. Ainsi, lors de la création de votre entreprise, l'activité de la société est décrite longuement dans les statuts. Il convient, pour faire des économies, de la synthétiser en quelques mots dans l'objet de l'annonce légale.

Si vous avez plusieurs modifications à faire, faites-les en une seule annonce légale. A titre d'exemple, si vous souhaitez publier une annonce légale pour transférer le siège social de votre entreprise et changer de gérant, ces deux modifications distinctes peuvent être publiées en une seule annonce légale. En procédant de la sorte, vous économiserez pas moins de 50% sur le prix de l'annonce. Il en est de même pour la dissolution et la liquidation d'entreprise : ces deux cessations d'activité peuvent être rédigées en une seule annonce.

Attention : vérifiez bien auprès du greffe de votre département quelles sont les mentions obligatoires à faire paraître dans votre annonce légale. En effet, certains greffes ont des spécificités, qu'il ne faut pas négliger. Ce peut être, à titre d'exemple, le refus de publier en une seule annonce une dissolution et une liquidation de société.

Visualisez votre annonce légale et son coût avant paiement. Cela permet d'éviter les erreurs et donc une perte de temps et d'argent. Veillez à comparer les prix des sites en ligne avec les devis proposés par les journaux. Des variations de prix de l'ordre de 35 à 45% sont possibles.

N'hésitez pas à consulter les annonces légales publiées en ligne. Cela permet de connaître quel modèle d'annonce légale a été validé auprès du greffe de votre département. Cela vous permettra aussi de vérifier de quelles informations votre greffe a besoin pour valider la publication de votre annonce légale.

Optez enfin pour un site qui vous offre la possibilité d'immatriculer votre entreprise en ligne. Vous ferez de bonnes économies sur les frais d'envois et vos formalités seront traitées beaucoup plus vite.

En fin de compte, publier son annonce légale en ligne, c'est de nos jours l'assurance de gains de temps et d'argent fort appréciables pour tous les entrepreneurs.