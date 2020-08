Qu’est-ce que le CBD ?

Le CBD, ou Cannabidiol, est un des cannabinoïdes que l’on peut retrouver principalement dans le chanvre, mais également dans le houblon (les plantes de la famille des Cannabinacées ) : CBD, CBN, CBG, CBC, etc… On en dénombre près d’une centaine, et ils font partie des ingrédients naturels actifs contenus dans le chanvre. Quels sont les bienfaits du CBD ?

Le CBD est en vente libre dans l’hexagone à partir du moment ou il ne contient pas de THC, un cannabinoïde qui comporte des effets psychotropes. Dans la pharmacopée française, on prescrit le CBD, via ordonnance médicale, pour son action bénéfique sur l’épilepsie réfractaire ou la sclérose en plaque par exemple.

Le CBD est également en vente libre, en France et en Europe. Ses consommateurs reconnaissent son action sur le stress, le sommeil, les douleurs inflammatoires ou encore l’arthrose. De plus, les animaux sont également réceptifs au CBD, car il comporte le même système de récepteurs dans leur organisme, stimulé par les cannabinoïdes.

Qu’est-ce que l’huile de CBD ?

Parmi les différents modes d’administration du Cannabidiol, le moyen le plus connu de l’utiliser est l’ huile de CBD biologique. Cette dernière est composée de deux ingrédients principaux :

• L’extrait de chanvre riche en CBD, qui comporte, dans les meilleurs cas, l’ensemble des principes actifs naturels du chanvre tels que les cannabinoïdes (dont le CBD), les terpènes et les flavonoïdes

• L’huile végétale, en générale d’olive ou de graines de chanvre : elle permet de renforcer l’assimilation du Cannabidiol par l’organisme, et également de profiter d’apports nutritionnels indispensables au bon fonctionnement du corps, tels que les acides gras.

Comment utiliser de l’huile de CBD ?

Pour utiliser de l’huile de Cannabidiol, c’est très simple. En fonction des dosages, il suffit de bien secouer le flacon, et déposer le nombre de gouttes désirées sous la langue. Ensuite, attendez de 30 à 60 secondes pour une meilleure pénétration via les muqueuses, et avalez avec ou sans verre d’eau.

Voici les apports par gouttes, en fonction du dosage choisi :

• Huile de CBD 4% : 2mg de CBD dans une goutte

• Huile de CBD 10% : 5mg de CBD dans une goutte

• Huile de CBD 15% : 7.5mg de CBD dans une goutte

• Huile de CBD 20% : 10mg de CBD dans une goutte

Quelle huile de CBD choisir ?

Afin de sélectionner un produit de haute qualité, qui ne propose pas de traces de produits chimiques, et qui respectent les standards d’hygiène dans sa production, Hexagone Vert à sélectionné pour vous les meilleurs producteurs de Cannabidiol européens.

Pour vérifier leur contenu, chaque huile de CBD, issue de chanvre biologique, disponibles sur la boutique, comporte une analyse chromatographique permettant de confirmer sa légalité et son taux de CBD.

Le CBD est-il légal ?

Le CBD est parfaitement légal en France tant qu’il ne contient pas de traces de THC. C’est le cas de tous les produits disponibles sur la boutique Hexagone Vert.