Qu’est-ce que le rachat de crédits ?

Le 28e rapport annuel de la Fédération bancaire française, paru il y a deux ans, a mis en évidence un double phénomène : d'abord, une diminution de la part des ménages ayant des crédits, ensuite, des charges de ces crédits de plus en plus lourdes. Résultat : la nécessité de plus en plus prégnante de recourir au regroupement de prêts au sein de ces foyers.

L'étude montre également que la moitié des ménages détenant des crédits a des mensualités trop importantes. La solution la plus adaptée pour réajuster le montant de mensualités de crédits est le regroupement de prêts. Parfois critiquée, cette opération bancaire commence pourtant à faire ses preuves en France.

Un rachat de crédit, appelé aussi « regroupement de prêts », consiste à regrouper l'ensemble de vos prêts actuels en un unique crédit. Ainsi, vous n'aurez qu'une simple mensualité avec un unique taux. La durée du prêt est allongée, certes, et le coût du crédit augmenté. En revanche, votre mensualité peut diminuer jusqu'à 60%.

Le rachat de crédits permet de diminuer fortement la mensualité globale de l'emprunteur, ce qui lui facilite la gestion de son budget et fait de lui un meilleur profil client. Grâce à ce type de montage, les ménages peuvent financer des travaux, ou encore réduire leur mensualité tout en profitant des taux bas.

Le rachat de crédit peut s’effectuer via sa propre banque ou en passant par un spécialiste de l’intermédiation en regroupement de crédits comme Partners Finances. L’emprunteur pourra regrouper tout autant des crédits à la consommation, des prêts automobile, des crédits travaux, des dettes familiales, des découverts bancaires que des crédits immobiliers.

Que vous soyez propriétaire de votre logement ou locataire, salarié ou en profession libérale, célibataire ou en couple, le regroupement de crédits s'adapte à tous les profils. Il ne concerne pas seulement, faut-il le rappeler, les personnes en situation de surendettement.

Un investissement immobilier, la réalisation de travaux, l'achat d'une voiture, les études des enfants... sont autant de situations où un rachat de crédits peut vous être utile.

Pour réaliser un rachat de crédits, la solution la plus simple consiste à faire une simulation en ligne. La demande de rachat de crédits est rapide, gratuite et sans engagement. En quelques minutes à peine, votre demande est enregistrée.