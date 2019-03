Que visiter sur la Costa Dorada ?

La Costa Dorada est l'appellation touristique attribuée à une zone côtière de plus de 200 kilomètres établie en Catalogne. Aux abords de la mer Méditerranée, cette zone touristique est composée de littoraux rocheux et de plages magnifiques. La « côte dorée » s'étend du sud de Barcelone jusqu'à Alcanar en passant par Salou et Tarragone. Il va sans dire que c'est une région très touristique et qu'il convient de planifier les lieux à visiter et de connaître les différentes options d'hébergement sur la Costa Dorada.

Que faire sur la Costa Dorada ?

Nombreuses sont les activités à faire sur la Costa Dorada et il est quasiment impossible de toutes les recenser. Le premier endroit incontournable de la côte catalane n'est autre que PortAventura Park. Le parc à thèmes explore tout un univers de distractions diverses et variées en passant par des jeux de loisirs, de la gastronomie locale et une offre de logement à thèmes.

Difficile de passer à côté de Tarragone quand on passe ses vacances sur la Costa Dorada. En effet, elle est la capitale de la région administrative. Outre ses plages, les vestiges antiques de la ville sont à découvrir.

Le parc naturel de Montsant est un territoire qui mérite le détour, notamment pour se promener entre la falaise de Mayor et la gorge de Fraguerau. Il est possible de se balader en ses terres à vélo ou à pied, mais également de faire de l'escalade ou de la spéléologie.

Et comme il n'est pas toujours possible de lister l'ensemble des lieux à visiter d'une région comme celle de la Costa Dorada, le lien suivant le permet https://costadaurada.info/fr .

Les différents types d'hébergement

La Costa Dorada est donc une zone touristique et elle comporte de nombreux modes d'hébergement. Tout d'abord, le camping est une excellente manière de se loger à bas coût. D'ailleurs, certains d'entre eux se situent non loin des plages principales. Ensuite, la location d'un appartement est une solution adéquate pour profiter d'un bon niveau de confort. En effet, elle bénéficie d'un rapport qualité-prix intéressant.

Enfin, les touristes ont la possibilité de se loger dans des hôtels thématiques près de Salou, en plein cœur de la Costa Dorada pour découvrir le PortAventura World, une référence européenne dans les parcs à thèmes. Ces hôtels offrent des logements singuliers pour un séjour haut en couleur.

L'hôtel Gold River baigne les touristes dans le village de Sullivan pour vivre le temps de quelques jours dans l'univers du Far West. L'hôtel PortAventura reprend les codes d'un pittoresque village de pêcheurs. L'hôtel Mansión de Lucy plonge les visiteurs dans la fabuleuse époque victorienne du Far West. L'hôtel Caribe recrée l'univers d'une oasis tropicale et transporte directement les vacanciers dans les Caraïbes. L'hôtel El Paso est un hébergement exotique grâce notamment à ses charmes venus tout droit du Mexique. Le PortAventura Hôtel Colorado Creek ouvrira ses portes en juin 2019 et plongera les touristes dans le monde du Far West à l'instar de l'hôtel Gold River. Et pour finir une zone de parking de caravaning est disponible pour nos amis les camping-caristes.

Les touristes ont le choix en matière d'hébergement pour visiter la Costa Dorada.