Quel cadeau de naissance pour l’arrivée d’un bébé ?

Une amie ou une parente s'apprête à avoir un bébé ? Avez-vous déjà pensé au cadeau que vous alliez lui offrir ? Voici deux idées de cadeau pour fêter cet heureux événement.

Accessoire indispensable à tous les parents qui se respectent : le transat bébé, qu'il soit vibrant, électrique, en hauteur ou sur pied. Un transat de qualité doit proposer un siège confortable pour bébé sur plusieurs positions afin de le maintenir en équilibre et vous aider à le faire dormir, le faire jouer, lui donner ses repas. Les nourrissons passant la plupart de leur temps à dormir, le transat bébé, lorsque l’assise est à la fois ferme et douillette, assure un bon maintien de la nuque et du dos de l’enfant. Grace à la possibilité d’incliner le dossier pour installer l’enfant dans une position semi-allongée, le transat bébé est une solution idéale pour atténuer les reflux gastro-œsophagien ou RGO. Grâce au transat, le nouveau né va pouvoir s’éveiller et observer son environnement en toute sécurité. Avant de faire l’achat d’un transat, vérifiez qu'il épond aux normes de sécurité NF EN 12790, qui est une norme européenne. Assurez-vous que le matériel est équipé d’un harnais de sécurité, de sa stabilité et de la solidité du transat bébé. Pour cela, n’hésitez pas à le plier ou le déplier de nombreuses fois. Enfin, optez pour un transat bébé en fonction du poids du bébé et de son âge. Sur le marché, vous trouverez principalement des transats bébé allant jusqu’à 9 kg.

Autre idée de cadeau original : Mon collier prénom. Il est parfait pour les personnes qui aiment afficher fièrement leur identité. Vu que les bijoux peuvent être en plaqué or jaune, plaqué or rose ou en argent sterling 925, vous avez le choix parmi ces trois matériaux pour personnaliser votre collier prénom à graver. Il est important de connaître la signification de chaque matériau, afin d’éviter les fautes de goût. Ainsi, l’or jaune, qui est la couleur des dieux, symbolise la lumière. L’or rose reflète plus de douceur et apporte une touche de poésie. Quant à l’argent, il est rattaché à une puissance forte et réelle. En faisant le bon choix, vous montrez toute l’attention que vous portez à l’être aimé. Le choix du style de la médaille ou du pendentif est important, mais bien choisir la longueur de la chaîne est également essentiel. Un collier long de 35 cm correspond avec un pendentif au ras du cou, tandis qu’une longueur de 55 cm permet d’arborer le pendentif à la hauteur de la naissance des seins. Pour personnaliser le collier prénom à graver, vous pourrez opter entre plusieurs modèles. Certains permettent de faire figurer deux prénoms, ou d’inscrire les prénoms dans des cœurs entrelacés.